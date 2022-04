Seconda Categoria: Solarese ko in casa, successi per Pol. Nonantola e Junior Finale

di Simone Guandalini – Nella 21esima giornata del Girone E di Seconda Categoria, cade a sorpresa in casa contro il Cabassi Union Carpi in lotta per la salvezza, la Solarese capolista, che, comunque, grazie al contemporaneo pareggio del Novellara, conserva 6 punti di vantaggio sul secondo posto. La formazione giallorossa viene sconfitta 4-2 dal Cabassi Union Carpi, dopo essersi portata sul doppio vantaggio appena sei minuti dopo l’inizio del match: è una doppietta di Russo (4′ e 6′) a mettere in discesa la gara per la Solarese. Il Cabassi Union Carpi, però, non ci sta e alla mezz’ora ha già incredibilmente ribaltato il risultato: prima accorcia con Leporati su punizione (16′), poi pareggia con lo stesso Leporati dal dischetto (20′), quindi trova il vantaggio al 30′, con il solito Leporati che firma la personale tripletta. Nella ripresa, Ballestrazzi con un tiro a giro chiude i giochi, con la rete del definitivo 4-2 per gli ospiti. Rinviato il derby della Bassa modenese tra Vis San Prospero e Sanmartinese, nella parte alta della classifica il Rivara perde 3-0 lo scontro diretto contro il Daino Santa Croce, che aggancia il Novellara al secondo posto in graduatoria. Al 9′, complice un errore difensivo di Lafranco, il Daino Santa Croce passa in vantaggio con una rete di Riello. Nella ripresa, il Rivara prova a reagire e sfiora il pareggio con una conclusione dal limite di Malagoli M., ma nell’ultimo quarto d’ora di gioco i padroni di casa prima raddoppiano e poi dilagano trovando le reti del 2-0 e del 3-0. Al 76′ Luppi M, in scivolata, atterra Sica in area: rigore per il Daino Santa Croce e Magnanini dal dischetto non sbaglia. All’82’, poi, arriva il tris: Muia scende in fascia e con un diagonale infila Pivanti per il definitivo 3-0. Termina, invece, in parità (1-1) lo scontro diretto nelle zone basse della classifica tra Baracca Beach e Folgore Mirandola: la formazione mirandolese trova il pari all’ultimo respiro con D’Onghia, dopo che Riso ad inizio ripresa aveva portato in vantaggio il Baracca Beach.

Nel Girone G, prosegue con una goleada in trasferta, sul campo del Ponte Ronca, la marcia della Pol. Nonantola verso la promozione. La formazione di mister Mayer, infatti, si impone 5-0 e si porta a +13 sul S. Anna secondo in classifica, fermato in casa dal Piumazzo 1970 (1-1). La Pol. Nonantola chiude il match già nella prima frazione di gioco: al minuto 11, su cross di Richeldi, Biagini di testa la mette nella propria porta. Passano 4 minuti e Sela, su ottimo cross di Guastalli, raddoppia. La Pol. Nonantola controlla il match e al 38′ cala il tris: palla intercettata da Fowe, che serve Momodu, il quale dal limite batte Ferrari. Non è finita, perché Carnazza, lanciato da Richeldi, buca ancora la difesa avversaria. Nella ripresa, i rossoblù segnano ancora, al 51′, con Richeldi, che firma il definitivo 5-0.

Nel Girone L, infine, lo Junior Finale rispetta il pronostico e supera 2-0, in trasferta, il fanalino di coda Barco (un solo punto conquistato in 18 gare disputate). La formazione finalese sfrutta, così, il pareggio nello scontro diretto tra Ostellatese e Bondeno (1-1) per confermare il proprio quarto posto e avvicinarsi alle prime posizioni della classifica. Lo Junior Finale trova il doppio vantaggio già nel primo tempo: al 3′, il Barco, su punizione, colpisce la traversa, ma sul contropiede seguente anche Roncarati colpisce un legno: sulla respinta si avventa Avanzi, che mette in fondo al sacco la rete dell’1-0. Continua a premere la truppa di Varani, che al 20′ raddoppia con Pareschi. Bella azione corale, Mengoli mette in mezzo ed il numero 11 della formazione finalese firma il 2-0. Nella ripresa i biancoazzurri controllano senza troppi patemi e possono già pensare a domenica prossima quando affronteranno il Traghetto Molinella tra le mura amiche.



Seconda Categoria, Girone E, risultati giornata 21:

Campogalliano – 4 Ville APS 0-0

Carpine 1954 – Novellara Sportiva 1-1

Daino Santa Croce – Rivara 3-0 (9’ Riella, 76’ Magnanini, 82’ Muia)

Daino Santa Croce: Fontanesi, Filippini, Falbo (65’ Marani), Capotorto, Magnanini (79’ Cirrincione), Berselli, Castagna (69’ Vilardi), Sica, Tirelli, Riella (65’ Muia), Morotti (36’ Trivieri). A disp: Bonacini, Fanti, Marani, Addona, Cirrincione, Muia, Pozzi, Trivieri, Vilardi. All: Martignoni.

Rivara: Pivanti, Lafranco, Goldoni, Grossi, Luppi M., Vacchi S., Sala (63’ Quarta A), Tassinari (cap). (57’ Malagoli R), Malagoli M. (83 Fregni), Paganelli (63’Vuksani), Luppi R.(83’ Pradella). A disp: Bergonzoni, Pieracci, Vancini, Malagoli R., Pradella, El Marjani, Fregni, Vuksani, Quarta A. All: Pignatti

Ammoniti: 42’ Castagna, 76 Muia, 79’ Filippini, 83’ Trivieri, 85’ Luppi M.

Polisportiva Solarese – Cabassi Union Carpi 2-4 (Russo (S), Russo (S), Leporati (D), Leporati (D), Leporati (D), Ballestrazzi (D))

San Paolo – Villa d’Oro Calcio 0-3

Sanmartinese – Vis San Prospero (rinviata)

Baracca Beach – Folgore Mirandola 1-1 (Riso (B), D’Onghia (F))

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Polisportiva Solarese 41

Daino Santa Croce 35

Novellara Sportiva 35

Villa d’Oro Calcio 34

Vis San Prospero 33*

Rivara 32

Campogalliano 31

Sanmartinese 30*

Cabassi Union Carpi 26

San Paolo 23

Baracca Beach 23

Folgore Mirandola 23

Carpine 1954 20

4 Ville APS 14

*una partita in meno

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 20:

Appennino 2000 – Pioppe Calcio 3-4

Bazzanese Calcio 1923 – Zocca 1-1

Crespo Calcio – United Montefredente 0-0

Gaggio – Calcara Samoggia 4-1

Maranese – Monte San Pietro 1-1

Ponte Ronca – Pol. Nonantola 0-5 (11′ aut. Biagini, 15′ Sela, 38 Momodu, 41′ Carnazza, 51′ Richeldi)

Ponte Ronca: Ferrari, Boschi, Biagini, Bondarzewski, Tarellari, De Renzis, Minardi, Florio, Medi, Rispoli, Manfredini. A disp: Zocca, Bui, Luppi, Iotti, Cumani, Falah, Babini, Urru, Giubaldo. All Di Fiore

Pol. Nonantola: Pasini, Gentile, Zampirollo, Guastalli, Sela, D’Ambrosio, Sighinolfi, Carnazza, Momodu, Richeldi, Fowe. A disp: Morisi, Moccia, Setti, Trenti, Erihoui, Bulgarelli, Conte, Sirotti, Montanari. All Mayer

Ammoniti: Boschi, Florio, Guastalli, Conte

S. Anna – Piumazzo 1970 1-1

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Pol. Nonantola 50

S. Anna 37

United Montefredente 35

Pioppe Calcio 34

Gaggio 33

Crespo Calcio 32

Piumazzo 1970 28

Appennino 2000 24

Ponte Ronca 23

Maranese 22

Monte San Pietro 20

Bazzanese Calcio 1923 14

Zocca 8

Calcara Samoggia 7

Seconda Categoria, Girone L, risultati giornata 19:

Barco – Junior Finale 0-2 (3′ Avanzi, 20′ Pareschi)

Barco: Othmani, Faggiano, Zocchia, Gulinati, Botrugno, Maccaferri, De Nigris, Iannucci, Mamini, Savillo, Lanciotti. A disp: La Bella, Alpi, Buozzi, Vallone, Di Capua, Frigui, Kebbe



Junior Finale: Balboni, Dall’Osso, Mengoli, Gatto, Gallerani (65′ Mgoune), Baldissara, Braida, Tassinari, Roncarati (73′ Canadè), Avanzi (70′ Maconi), Pareschi (80′ Barbieri). A disp: Del Grosso, Castagnoli, Barbieri, Maconi, Mgoune, Canadè, Saccardo, Tomassetti. All Varani



Ammoniti: Pareschi

Nuova Codigorese -Filo 4-1

Ostellatese – Bondeno Calcio 1-1

Ricci Francesco -Sorgente 2-1

Santa Maria Codifiume – Laghese 2-0

Traghetto Molinella – Amici di Stefano 2017 1-2

Riposa: Dogatese

Seconda Categoria, Girone L, classifica:

Amici di Stefano 2017 39

Bondeno Calcio 38

Ostellatese 36*

Junior Finale 33*

Santa Maria Codifiume 33*

Nuova Codigorese 32*

Ricci Francesco 25

Dogatese 21*

Filo 20

Sorgente 16*

Traghetto Molinella 13

Laghese 13

Barco 1

*una partita in meno

