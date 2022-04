Terza Categoria: il Medolla supera la Polisportiva Cognentese, reti inviolate tra Limidi e Concordia

di Simone Guandalini – Non spreca l’occasione offerta dal turno di riposo della Virtus Mandrio e si porta a +5 sul secondo posto il Medolla, nella 21esima giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria. Il Medolla, infatti,, davanti al proprio pubblico, supera 2-0 la Polisportiva Cognentese, grazie alle reti di Pinotti e Salvioli, e trova in questo modo il 19esimo successo in 20 partite disputate. Alle spalle della coppia in lotta per la promozione diretta, il Limidi terzo in classifica viene fermato sullo 0-0, in casa, dal Concordia penultimo. La formazione ospite si difende con ordine e non viene quasi mai impensierita dagli avversari, se non quando Bonfatti vola a deviare in angolo un cross che aveva preso una pericolosa traiettoria. Il Concordia sfiora il vantaggio con Grimaldi, ma la sua conclusione dalla distanza, che supera il portiere di casa fuori dai pali, viene fermata dalla traversa. Un altro legno viene colpito, successivamente, da Borellini, con un tiro dal limite dell’area. Continua il momento positivo della Robur La Pieve, che, sul campo del Circolo Rinascita, trova il quarto successo consecutivo (0-1) e continua a risalire la classifica (ora la formazione nonantolana si trova all’ottavo posto, a quota 24 punti): a decidere il match è un rigore di Belmonte in avvio di ripresa. Pesante ko, invece, per la Novese terzultima in classifica, sconfitta 5-0 in trasferta, contro la Gino Nasi.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 21:

Centro Polivalente Limidi – Concordia Calcio 0-0

Circolo Rinascita – Robur La Pieve 0-1 (rig. Belmonte)

Gino Nasi – Novese 5-0

Medolla – Polisportiva Cognentese 2-0 (Pinotti, Salvioli)

Nuova Aurora – Old Invicta 3-2

Reno Centese – Cortilese 1-1

Riposa: Virtus Mandrio

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Medolla 57

Virtus Mandrio 52*

Centro Polivalente Limidi 40*

Circolo Rinascita 31*

Gino Nasi 28*

Nuova Aurora 28

Polisportiva Cognentese 25*

Robur La Pieve 24*

Cortilese 20

Reno Centese 20*

Novese 18

Concordia Calcio 12

Old Invicta 7*

*una partita in meno

