Terza Categoria: goleada del Medolla contro la Novese, bene la Robur La Pieve

di Simone Guandalini – Non si ferma più la marcia del Medolla nel Girone B (Modena) di Terza Categoria. La formazione della Bassa modenese supera, nella 19esima giornata di campionato, anche la Novese, con un 7-0 che non lascia spazio ad interpretazioni: a bersaglio il solito Bugneac, autore di una doppietta, Lodi, Pinotti, Ghiselli e Salvioli. Un’autorete della Novese completa la goleada, che permette al Medolla di conservare i due punti di vantaggio sulla Virtus Mandrio seconda, che non molla e batte 3-1, in trasferta, la Gino Nasi. Turno di riposo per il Limidi, terzo in classifica, dietro importante successo per la Robur La Pieve (il secondo consecutivo, con in mezzo il turno di riposo) contro l’Old Invicta (3-0): a decidere il match una doppietta di Gargano e una rete di Compot. Incredibile 3-3. invece, per il Concordia, sul campo del Reno Centese: avanti 3-0 all’ora di gioco, grazie alla doppietta di Grimaldi (una rete arriva su rigore) e al gol di Abid, il Concordia si fa rimontare nell’ultima mezz’ora.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 19:

Circolo Rinascita – Polisportiva Cognentese 3-2

Gino Nasi – Virtus Mandrio 1-3

Medolla – Novese 7-0

Nuova Aurora – Cortilese 3-1

Reno Centese – Concordia Calcio 3-3

Robur La Pieve – Old Invicta 3-0

Riposa: Limidi

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Medolla 51

Virtus Mandrio 49

Limidi 38*

Circolo Rinascita 31

Nuova Aurora 25

Gino Nasi 22*

Polisportiva Cognentese 22*

Cortilese 19

Reno Centese 19*

Robur La Pieve 18*

Novese 17

Concordia Calcio 11

Old Invicta 7*

*una partita in meno

