A Finale Emilia una settimana di feste per la nuova sede dei Rulli Frulli.

FINALE EMILIA- L’ex-autostazione degli autobus di Finale Emilia, completamente riqualificata e rinnovata, diventa “La Stazione Rulli Frulli”: il Polo multifunzionale per l’inclusione lavorativa di persone con disabilità e per l’aggregazione giovanile di qualità.

Un luogo pensato per accogliere e armonizzare la diversità, privo di barriere fisiche, relazionali e culturali.

Un’impresa sociale in grado di radicarsi sul territorio a beneficio di tutta la comunità, catalizzando attenzione, entusiasmo, risorse, energie.

Un punto da cui partire per costruire una rete sociale allargata, che coinvolga tutta la comunità nel supportare le persone con disabilità e le loro famiglie.

Uno spazio in perenne divenire, pronto ad accogliere nuove spinte creative ed impulsi generativi. Uno spazio per tutti e di tutti.

Questo il programma del Festival Generativo: otto giorni di eventi e iniziative- dal 21 al 28 maggio- con cui verrà inaugurata ufficialmente “La Stazione Rulli Frulli”.

SABATO 21 MAGGIO

ore 16

Arrivo della Staffetta Ciclo-Podistica “4:03 – 9:00”

in memoria del Sisma del 2012

a cura di ADS Podistica Finale Emilia

in collaborazione con le Società Podistiche del Cratere

per informazioni: ottaviomagni51@gmail.com | 3494106989

ore 16

LOW ALCOHOL REVOLUTION

L’arte di miscelare responsabilmente

con Mirco Guizzardi, docente della Scuola Alberghiera e di Ristorazione Serramazzoni

workshop per le scuole superiori

a cura di Casoni Liquori

ore 16.30

Esibizione della Banda dei Rulli FrulliNi

diretta da Edoardo Samain

ore 19

Premiazione dei donatori dell’Associazione AVIS Finale Emilia

per la promozione dell’importanza del gesto della donazione

per informazioni: finale@avismodena.it | 3351420530

ore 20.30

LA BANDA RULLI FRULLI IN CONCERTO

con il nuovo album “Extravagante”

per la prima tappa del Tour 2022

in apertura Tupamaros e MaTeMusik Band

food truck a cura de La Stazione Bar&Cucina

D O M E N I C A 22 MAGGIO

ore 10 – 12

MADONNARI IN ERBA

Dipingiamo la nostra musica

contest artistico rivolto alle classi V Elementare e I, III, III Media

per prenotazioni: info@carcfinale.it | 3381110252

per tutto il giorno

esposizione di moto Harley Davidson

in occasione del raduno dei 5 Chapter H.O.G. che nel 2012, insieme a Lesy in Festa,

contribuirono a sostenere le attività della Banda Rulli Frulli

a cura di Banda Rulli Frulli, Lesy in Festa e Emilia Road Chapter Italy

L U N E D I 23 MAGGIO

ore 9.30

QUESTO È IL MONDO CHE VORREI

Le fragilità che generano: la nuova forza della nostra società

Tavola rotonda con:

Elisabetta Gualmini, Parlamentare europeo

Annalisa Rabitti, assessora alla Cultura, Marketing territoriale

e Pari opportunità Regione Emilia-Romagna

Giorgia Butturi, presidentessa Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola

Federico Alberghini, direttore della Banda Rulli Frulli e responsabile La Stazione Rulli Frulli

Claudio Poletti, sindaco di Finale Emilia

modera Gianluca Nicoletti, conduttore Radiofonico di Radio24

ore 11.30

CODEMA: un gioco di ruolo… sul serio!

Laboratorio di processo decisionale inclusivo attraverso un gioco di ruolo di simulazione della realtà

per le scuole superiori

prenotazioni: khoralaboratory@gmail.com

a cura di Khora Lab

ore 11.30

RULLI-FRULLIAMO

Laboratorio musicale per le scuole

con Marco Golinelli

a cura di Banda Rulli Frulli

ore 14

C’ERA UNA VOLTA IL CIGNO D’ORO

Competizione di Arte, Musica e Spettacolo in ricordo della gara canora finalese

per i bambini della scuola d’infanzia, primaria e secondaria e le loro famiglie

per informazioni: prolocofinalemilia@gmail.com | 3402789159

a cura di Pro Loco APS Finale Emilia

ore 14.30

ASTRO-COLORIAMO

Laboratorio di coloreria per la scuola primaria

a cura di AstroNave_Lab e Milesi – Vernici per il legno

ore 16.30 – 19

Torneo di Basket Inclusivo

presso il campo da pallacanestro nel piazzale degli autobus

per informazioni: ganzerli.alberto@gmail.com

a cura di ADS Prima Gioco

ore 20.30

LA TEMPESTA

il fumettista Marino Neri presenta il suo ultimo libro

M A R T E D I 24 MAGGIO

ore 8.30-12.30

LETTURE ANIMATE

per la scuola d’infanzia e primaria

a cura degli alunni del Liceo Morando Morandi

ore 10

L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI OPEN CULTURE 2019 SI RACCONTA

Video, testimonianze, storia e percorsi della legacy di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 in occasione della presenza dei suoi volontari, in servizio al Festival Generativo, e dell’amicizia che lega Matera e la Banda Rulli Frulli

a cura di Associazione Volontari Open Culture 2019 e Fondazione Matera-Basilicata 2019

ore 15.00-17.30

COMPARTIR SE PUEDE

Danzaterapia a metodo fux

con Gabriella Spadaro

a cura di Centro Diurno Tandem

ore 16

RULLI-COSTRUIAMO

Laboratorio di costruzione di strumenti musicali con materiali di recupero per la scuola primaria e secondaria di I grado

per iscrizioni: info@lastazionerullifrulli.it

ore 16.30 – 19

Torneo di Basket Inclusivo

presso il campo da pallacanestro nel piazzale degli autobus

per informazioni: ganzerli.alberto@gmail.com | 3456938811

a cura di ADS Prima Gioco

ore 17.30

TOMMY E GLI ALTRI

proiezione del film con presentazione dell’autore Gianluca Nicoletti

presso il Nuovo Cinema Corso – Via Giacomo Matteotti 5, Finale Emilia MO

ore 21

LA BANDA JOHN LENNON IN CONCERTO

programma jazz del Maestro Gianni Vancini | dirige il Maestro Mirco Bessuti

a cura di Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli”

M E R C O L E D I 25 MAGGIO

ore 11

CHIACCHIERATA FOTOGRAFICA

Reportage / Photojournalism & Travel / Culture Photography

con Carolina Paltrinieri ed Alessandro Bergamini

ore 17 – 19

WORK SHOP DEL DISCO

Laboratorio di realizzazione di un packaging per CD

con Giacomo Braida, Officina del disco

costo: 5 euro

per iscrizioni: circolomusicalelatob@gmail.com

a cura di Circolo Musicale Lato B e Fermata 23

ore 18

SYNTH CORNER by RADIA S

Installazione di sintetizzatori analogici e digitali a libero accesso per la sperimentazione

a cura di Circolo Musicale Lato B e Fermata 23

ore 21

3ViTre Revisited

Alessandro Paltrinieri rielabora Enzo Minarelli

concerto | disco | sperimentazione | poesia sonora | sintesi musicale

a cura di Circolo Musicale Lato B e Fermata 23

ore 22

I CAMILLAS, CHE STORIA!

Ruben Camillas presenta il suo libro-amarcord

con accompagnamento musicale di Topazio Perlini

G I O V E D I 26 MAGGIO

ore 9

CAREGIVER DAY

La Comunità che Cura

un workshop per sperimentare la bellezza dello stare insieme, re-interpretando gli spazi della comunità come luoghi di opportunità

condotto da Guido Zaccarelli, giornalista

workshop a cura di AstroNave_Lab | Manifatti Imperfetti | ASP Finale Emilia

a cura di AUSL Modena e UCMAN

ore 9 – 12

LESSON IN ACTION

Le Start-Up sociali

workshop di percorsi di cittadinanza attiva e di educazione economica e finanziaria

a cura degli alunni del Liceo Morando Morandi

ore 17

NATURA E ALTRE FACCENDE

laboratorio interattivo per i bambini della scuola d’Infanzia e primaria

per prenotazioni: info@carcfinale.it | 3381110252

a cura di CARC Finale Emilia

ore 18

Aperitivo conclusivo della visita guidata al cimitero e al ghetto ebraico

I gruppi partiranno per la visita guidata da La Stazione Rulli Frulli, alle ore 15.30 e 17.00

per prenotazioni: info@almafinalis.it 3534258898

a cura dell’Associazione Culturale Alma Finalis

ore 19.30

RULLI SMOOTH COCKTAIL LOUNGE

serata musicale con The Moonshiners [Doo-wop, Vocalese, American Nostalgia] |

C.E.D.O. Quintet – To Jazz and beyond | Sughè Sughessa – Swing and Blues

V E N E R D I 27 MAGGIO

ore 10

INTRAPRENDERE NEL SOCIALE

Idee, strumenti e modelli per la rinascita di territori e persone

tavola rotonda con Alessandra Tore | Mauro Fanchini | Alessandro Menegatti |

Valerio Tomaselli | Marco Ottocento

introduce Adriano Tomba, Fondazione CattolicaVerona

ore 16-20

Esposizione statica di moto Vespa

a cura del G.S. Vespa di Massa

ore 17

NATURA E ALTRE FACCENDE

laboratorio interattivo per i bambini della scuola d’Infanzia e primaria

per prenotazioni: info@carcfinale.it| 3381110252

a cura di CARC Finale Emilia

ore 16.30-18.30

MANI IMPERFETTE PER RICUCIRE , IMPASTARE E RIFLETTERE

Un viaggio tra argilla e macchine da cucire

laboratorio di modellazione e cucito per i giovani

per prenotazioni: associazione@manitesefinale.it | 3381110252

a cura di Manigolde e Manifatti Imperfetti

ore 17-22

BAR BARELLA MARKET

Handmade & Vintage Market

a cura di AstroNave_Lab, Manigolde e Manifatti Imperfetti

con DJ set a cura di Radio StazioneRulli

ore 21

CI METTIAMO IN GHINGHERI

Sfilata di moda rigenerata maschile e femminile

a cura di Manigolde

SABATO 28 MAGGIO

ore 10.30

AL RITMO DELLA VITA

Storia, metodo e generatività della banda Rulli Frulli

Presentazione del libro sul “Metodo Rulli Frulli”, case-study dell’Archivio della Generatività dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

con Patrizia Cappelletti e Davide Lampugnani, membri del centro di ricerca ARCH

Mauro Magatti, sociologo

a cura di Banda Rulli Frulli | Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli” |

Generatività Sociale

ore 12

LA NOSTRA PARTE Per la giustizia sociale e ambientale, insieme.

Elly Schlein presenta il suo ultimo libro

ore 15.30-18

GIOCAVVENTURA

Giochi, laboratori creativi, truccabimbi

a cura di Gruppo Comunale Volontari di protezione civile di Finale Emilia e i Vigili del Fuoco volontari di Finale Emilia

ore 18

MARCHING-BAND BANDA DI QUARTIERE

laboratorio musicale nato a Reggio Emilia nel 2008 in collaborazione

con ARCI Reggio Emilia

diretta da Emanuele Reverberi

ore 21

Concerto di chiusura

MOSTRE DAL 23 AL 28 MAGGIO

BEST ART VINYL ITALIA

Il meglio dell’arte, della fotografia e della grafica nella cultura musicale contemporanea

esposizione di copertine di vinili italiani

dal 20 al 28 maggio

DIECI 2012-2022

Mostra fotografica di Carolina Paltrinieri

– La Stazione Bar&Cucina è aperto da lunedì 23 a sabato 28 maggio, ore 9.00 – 23.00

– Shop La Stazione è aperto da lunedì 22 a sabato 28 maggio, ore 09:00 – 23.00

– Radio StazioneRulli è la radio ufficiale del Festival Generativo