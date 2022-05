A Soliera il 28 maggio un incontro per il decennale del sisma del 2012

Il terremoto del 2012, con le sue ripetute scosse (quasi 1.700 nel primo mese, le più forti quelle del 29 maggio), colpì e mise in allarme anche il territorio e la comunità solieresi. Per questo sabato 28 maggio il Comune di Soliera rievoca quella particolare estate, la gestione dell’emergenza e le successive fasi della ricostruzione, nell’ambito del ciclo di iniziative coordinato dalla Regione Emilia-Romagna.

L’appuntamento è per le ore 10.30 al Cinema Teatro Italia di via Garibaldi 80 dove interverranno il sindaco Roberto Solomita, il sindaco di allora Giuseppe Schena e il presidente della Regione Stefano Bonaccini.

L’incontro verrà aperto dalle letture di Francesco Rossetti di alcuni brani tratti da “Il 20 e il 29 maggio. Io c’ero”, un libro di Azzurro Manicardi, a cura del Centro Studi Storici Solieresi. Seguirà la proiezione di estratti del film-documentario di Federico Baracchi e Roberto Zampa “La città della scuola”, realizzato con i ragazzi delle Scuole Medie Sassi nell’anno seguente il terremoto. Il docufilm racconta, dal punto di vista degli alunni, l’anno scolastico post-sisma, la paura, le vacanze prolungate e il trasferimento in un nuovo edificio scolastico, costruito a tempo di record. Seguirà un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime.

Nel suo intervento Giuseppe Schena, sindaco di Soliera dal 2009 al 2014, ricostruirà, attraverso i dati più significativi, la fase della gestione dell’emergenza nei giorni del terremoto e della fase immediatamente successiva.

Il primo cittadino Roberto Solomita parlerà a sua volta della ricostruzione post emergenziale, descrivendo la programmazione e realizzazione dei nuovi e riqualificati edifici scolastici, le nuove scelte urbanistiche, la riqualificazione del centro storico.

Infine sarà il governatore Stefano Bonaccini a offrire le considerazioni conclusive.

All’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, sono stati invitati i volontari, i tecnici, i donatori e tutti coloro che diedero una mano in quel particolare frangente.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017