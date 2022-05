Ad Hannover Messe 2022 con Confindustria Emilia

Dopo lo stop forzato del 2020 e 2021, dal 30 maggio al 2 giugno torna Hannover Messe. La manifestazione tedesca è considerata la più grande fiera del mondo per le tecnologie industriali, automazione, subfornitura, robotica, efficienza energetica.

L’edizione 2022 si focalizza su digitalizzazione e sostenibilità. I principali trends industriali che permeano questa edizione sono: intelligenza artificiale e machine learning, economia circolare, decarbonizzazione, idrogeno, industria 4.0, logistica 4.0 e sicurezza digitale.

È sempre stato un appuntamento irrinunciabile anche per l’industria italiana ed in particolare emiliana. Ma raggiungere Hannover dall’Emilia-Romagna, e dall’Italia in generale, è molto scomodo, a causa dell’assenza di voli diretti.

Per questo, Confindustria Emilia organizza una visita in giornata, con un volo charter da Bologna, martedì 31 maggio: un’opportunità particolarmente vantaggiosa per non perdere l’occasione di vedere le ultime novità in termini di innovazione nei principali settori industriali provenienti da tutto il mondo.

Il servizio viene offerto con una tariffa agevolata che comprende volo di andata e ritorno, assicurazione, trasporto aeroporto-fiera-aeroporto, biglietto di ingresso e assistenza dedicata durante il viaggio.

Per i dettagli dell’offerta, valida fino ad esaurimento posti, è possibile rivolgersi all’Area Internazionalizzazione:

tel. 051 631.7260

email: international@confindustriaemilia.it

Al centro dell’attenzione la ripartenza del mondo in questo periodo di grandi incertezze. La globalizzazione ha favorito la prosperità in tutto il mondo, ma due anni di pandemia e la guerra in Ucraina stanno influenzando in modo significativo la crescita economica globale.

In che modo questi sviluppi influenzeranno l’economia mondiale a medio e lungo termine? E quali tecnologie possono affrontare queste sfide? Saranno anche questi gli argomenti di cui discuteranno, dal 30 maggio al 2 giugno, gli espositori di Hannover Messe.

