Aggiornamento Coronavirus, blocco operativo dei sistemi: niente bollettino il 24 e il 25 maggio

MODENA- Per esigenze tecniche non rinviabili, che riguardano l’aggiornamento dell’infrastruttura informatica che gestisce i dati Covid in Emilia-Romagna, martedì 24 e giovedì 26 maggio ci sarà un blocco operativo dei sistemi.

In questi due giorni non sarà dunque possibile diffondere le consuete informazioni riguardanti l’andamento della pandemia in Emilia-Romagna. I dati relativi a queste due giornate saranno recuperati e aggregati nel giorno successivo.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017