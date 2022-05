Dal 17 al 19 giugno torna Finalestense

FINALE EMILIA – Torna il 17, 18 e 19 giugno 2022, dopo due anni di assenza, l’appuntamento con Finalestense, la manifestazione più attesa nel calendario degli eventi finalesi.

Per la XXV edizione il tema proposto sarà “Dame, cortigiane e popolane nel ducato estense”, argomento che segue un filo conduttore declinato al femminile, come per altre iniziative promosse dall’amministrazione comunale negli ultimi mesi, e che permetterà di spaziare in modo ampio nella vita quotidiana, negli usi e nei costumi di quei tempi.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Ordine delle Cerchie Finale Emilia, Associazione La Moda nei Tempi, Associazione culturale Lo Cantacucco, I Conestabili del Finale, Fotoclub I Fotograf, Laboratorio Rinascimentale Finale Emilia.

Il programma delle iniziative sta prendendo corpo in questi giorni. È stato intanto stabilito che saranno due i cortei storici: il primo, riservato ai nobili, prenderà le mosse dalla scalinata dell’Acquedotto, attraverserà via Mazzini per raggiungere piazza Verdi e poi spostarsi nello spazio antistante via Agnini e piazza Garibaldi, dove si congiungerà con il secondo corteo – quello delle Cerchie che partirà dai giardini pubblici De Gasperi – e insieme proseguiranno in via Nazario Sauro, via Martiri della Liberazione, piazza Baccarini, viale Trento e Trieste, arrivando, infine, in piazzale Ersilde Cervi Caroli dove verrà collocato il palco.

Il palco di fronte al Teatro Sociale sarà anche il fulcro della maggior parte delle spettacolazioni che verranno proposte nel programma della manifestazione.

Nell’edizione 2022 non è stato purtroppo possibile inserire il palio artistico, ma verrà mantenuto il palio delle Cerchie con le dispute e i giochi che si svolgeranno principalmente lungo via Trento e Trieste.

