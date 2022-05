Dilettanti, al via playout e playoff: per il Medolla spareggio contro la Virtus Mandrio

di Simone Guandalini – Dilettanti: al via domenica 22 maggio, per diverse squadre della Bassa modenese impegnate nei campionati di Promozione e Seconda Categoria, playout e playoff, mentre in Terza Categoria il Medolla affronterà la Virtus Mandrio nello spareggio che vale la promozione in Seconda Categoria.

Nel Girone C di Promozione, la Solierese ospiterà il Casumaro nell’andata dei playout, validi per decidere quali delle due squadre conserverà il proprio posto in categoria. L’altra sfida dello stesso girone metterà di fronte Centese e Atletico Spm Calcio: la settimana prossima, le gare di ritorno. Al via direttamente domenica 29 maggio, invece, i playoff, che vedranno contrapposti Cavezzo e Ganaceto, mentre Virtus Camposanto e Polinago non si sono qualificati a causa degli otto punti di ritardo dalla coppia che ha chiuso la stagione al secondo posto, appaiata a quota 42 punti. Già promossa in Eccellenza La Pieve Nonantola, che ha terminato il proprio campionato con ben 20 punti di vantaggio sul secondo posto.

In Seconda Categoria, mentre nel Girone G è in programma l’ultima giornata di campionato, con la Pol. Nonantola, già promossa in Prima Categoria, che ospiterà il S. Anna, secondo a pari punti col Gaggio, e nel Girone L lo Junior Finale non si è qualificato per il post season, nel Girone E prenderanno il via playout e playoff. La sfida salvezza metterà di fronte Baracca Beach e San Paolo, mentre le due squadre della Bassa modenese impegnate nei playoff, Sanmartinese e Rivara, affronteranno rispettivamente Villa d’Oro e Daino Santa Croce.

Scenderà in campo direttamente la prossima settimana (29 maggio), invece, il Ravarino, per la sfida, valida per i playoff del Girone D di Prima Categoria, contro lo United Carpi. Nel Girone B (Modena) di Terza Categoria, infine, è il momento della verità per Medolla e Virtus Mandrio, impegnate nello spareggio promozione dopo una lotta al vertice della classifica durata per l’intera stagione, che ha portato le due squadre a chiudere il campionato appaiate a quota 67 punti, dopo aver perso una sola gara in tutta la stagione (per entrambe si tratta dello scontro diretto, vinto all’andata dalla Virtus Mandrio e al ritorno dal Medolla). La perdente affronterà il Limidi nei playoff.

Promozione, Girone C, andata playout (domenica 22 maggio, ore 16.30):

Centese Calcio – Atletico Spm Calcio

Solierese – Casumaro

Seconda Categoria, Girone E, playoff (domenica 22 maggio, ore 16.30):

Daino Santa Croce – Rivara

Villa d’Oro Calcio – Sanmartinese

Seconda Categoria, Girone G, calendario giornata 26 (domenica 22 maggio, ore 16.30):

Piumazzo 1970 – Calcara Samoggia 3-3

Bazzanese Calcio 1923 – Crespo Calcio

Gaggio – Appennino 2000

Maranese – Pioppe Calcio

Monte San Pietro – Zocca

Pol. Nonantola – S. Anna

United Montefredente – Ponte Ronca

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Pol. Nonantola 64

Gaggio 45

S. Anna 45

Pioppe Calcio 41

Ponte Ronca 37

Crespo Calcio 37

United Montefredente 35

Appennino 2000 34

Piumazzo 1970 33*

Monte San Pietro 31

Maranese 31

Bazzanese Calcio 1923 28

Zocca 16

Calcara Samoggia 8*

*una partita in più

Terza Categoria, Girone B (Modena), spareggio promozione (domenica 22 maggio, ore 16.30):

Medolla – Virtus Mandrio

