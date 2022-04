Festa La Pieve Nonantola: vittoria contro la Quarantolese e promozione in Eccellenza

di Simone Guandalini – E’ arrivata con cinque giornate di anticipo, per La Pieve Nonantola, la promozione in Eccellenza. La squadra di mister Barbi, infatti, grazie al successo casalingo per 2-1 contro la Quarantolese, si porta a 18 punti di vantaggio sul secondo posto, occupato dal Cavezzo, distanza non colmabile nelle sole cinque giornate rimaste del Girone C di Promozione. A firmare le reti che valgono ai granata la storica promozione in Eccellenza è Cheli, che già al 2′ approfitta di un assist di Rizzo per portare in vantaggio La Pieve Nonantola, e al 27′ trova la doppietta battendo Giovannelli con un preciso diagonale. Nella ripresa, al 53’, la Quarantolese accorcia le distanze: Ortensi salva sul tiro ravvicinato di Gozzi, ma Cavicchioli è veloce a ribattere in rete da due passi. Non basta, però, per rovinare la festa alla formazione nonantolana.

Alle spalle della capolista, ormai aritmeticamente promossa in Eccellenza, la lotta per le posizioni in zona playoff continua ad essere molto accesa. Detto del passo falso della Quarantolese, che cede il secondo posto al Cavezzo, vittorioso 1-0, in casa, contro il Castelnuovo, grazie ad una rete di Sentieri, e viene agganciata al terzo, a quota 30 punti, anche dal Ganaceto, che pareggia a reti inviolate contro il Casumaro, cade a sorpresa, davanti al proprio pubblico, la Virtus Camposanto, sconfitta 1-0 dalla Solierese, che abbandona l’ultimo posto in classifica, che prima condivideva con Persiceto 85 e Centese. A decidere il match, un gol di Fontanesi.

Promozione, Girone C, risultati giornata 21:

Casumaro – Ganaceto 0-0

Atletico Spm Calcio – Centese Calcio 3-2

Cavezzo – Castelnuovo 1-0 (Sentieri)

Fiorano – Persiceto 85 2-1

La Pieve Nonantola – Quarantolese 2-1 (2’ 27’ Cheli (L), 53’ Cavicchioli (Q))

La Pieve Nonantola: Ortensi, Tudini, Diallo, Sghedoni, Ruopolo, Mannu (88’ Serafini), Erihioui (85’ Napoletano) Ferrari, Cheli, Lupusor (76’ Prandi), Rizzo (90’+2 Generali). A disp.: Borghi, Gheduzzi, Vasile, Guerzoni, Teocoli. Allenatore: Andrea Barbi

Quarantolese: Giovanelli, Pisa, Brondolin, Mari, Barbalaco (63’ Grillenzoni), Muracchini, Cavicchioli, Pagano, Gozzi, Pedrazzoli, Ferrari (76’ Akari). A disp.: Pivanti, Gobbi, Brandoli, Gavioli, Buhusanu, Merighi, Bazzani. Allenatore: Luca Molinari

Arbitro: sig. Marco Stanzani di Bologna. Assistenti: sig. B. Spada, sig. T. Cariani

Ammoniti: Sghedoni (L), Mannu (L)

Virtus Camposanto – Solierese 0-1 (Fontanesi)

Riposa: Polinago

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 50*

Cavezzo 32*

Quarantolese 30

Ganaceto 30*

Virtus Camposanto 28

Polinago 27*

Atletico Spm Calcio 25*

Castelnuovo 23

Casumaro 23

Fiorano 22*

Solierese 20*

Persiceto 85 17

Centese Calcio 17*

*una partita in meno

