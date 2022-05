Discarica di Finale Emilia, la Regione: “Esito delle vicende giudiziarie determinerà futuro dell’impianto”

FINALE EMILIA – “In relazione alle notizie di stampa sulla discarica di Finale Emilia si precisa, come puntualmente specificato in commissione, che sarà al momento è compreso tra quelli individuati dal Piano regionale di gestione rifiuti e bonifiche, in continuità con la precedente pianificazione in materia di rifiuti, ma è solo autorizzato e non in esercizio. Utilizzando un approccio cautelativo, proprio in ragione del procedimento giudiziario in corso, l’impianto non è quindi stato considerato nella pianificazione dei flussi dei rifiuti”.