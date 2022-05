Giro d’Italia a Cavezzo mercoledì 18 maggio: modifiche a viabilità e orari scolastici

CAVEZZO – Il Giro d’Italia passerà a Cavezzo, in occasione dell’undicesima tappa Sant’Arcangelo di Romagna – Reggio Emilia, mercoledì 18 maggio. La corsa “rosa” torna dunque ad attraversare la Bassa modenese, a dieci anni dal terremoto del 2012, nella sua edizione numero 105, partita sabato da Budapest. Per accogliere il passaggio cavezzese della carovana, il giorno della gara verranno chiuse al traffico, a partire dalle ore 13, via Aldo Moro (tangenziale), via Cavour, dalla rotonda su via Aldo Moro in direzione Motta fino al ponte, e tutti gli accessi delle vie che si affacciano sul percorso. La riapertura avverrà, come da regolamento, quindici minuti dopo il passaggio della vettura che segnala il fine corsa, con i corridori attesi intorno alle ore 16, preceduti, poco dopo le ore 14, dal Giro E, dedicato alle biciclette a pedalata assistita.

Lo spettacolo festoso del Giro partirà invece ancora prima, con l’arrivo della carovana previsto intorno alle 13.40, cui seguirà una breve sosta, con gadget e animazione, all’altezza della rotonda tra via Aldo Moro e via Cavour. Per agevolare gli spostamenti di alunni e genitori e per consentire ai più giovani di assistere al passaggio della corsa, le scuole cavezzesi il giorno della corsa chiuderanno alle ore 11 (solo il nido osserverà il consueto orario). Garantito il trasporto scolastico, ma anche gli autobus di linea, con i mezzi Seta che effettueranno tragitti alternativi. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza ad addobbare giardini, finestre, balconi e vetrine con decorazioni rosa, per accogliere uno dei più importanti eventi sportivi del nostro Paese. Per eventuali ulteriori informazioni sulla viabilità, contattare la Polizia Locale allo 0535 49806.

