Il Giro d’Italia a Rovereto e Carpi: ecco il percorso e le modifiche alla viabilità

CARPI, ROVERETO- Il Giro d’Italia torna nella Bassa modenese e mercoledì 18 maggio, in occasione dell’undicesima tappa ciclistica- la Santarcangelo di Romagna – Reggio Emilia- transiterà per i comuni di Rovereto e Carpi.

In previsione del passaggio dei corridori il Comune di Novi ha previsto alcune modifiche alla viabilità.

Questo il percorso:

strada provinciale 468 (da località Ponte Motta di Cavezzo), vie Roosevelt, Lago di Bracciano, Cavalieri di Vittorio Veneto (sottopasso), Pezzana, Manzoni, Giovanni XXIII, Guastalla, viale dell’Industria, strada statale 468 per Correggio.

Tali vie, e loro laterali, saranno interessate da chiusure e modifiche che, l’organizzazione del Giro d’Italia, stima fra le 13:30 circa e le 17.

Per quanto riguarda il transito dei mezzi pubblici, soprattutto in riferimento agli studenti, sono state comunicate a SETA tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento del servizio.

Eventuali cambiamenti o modifiche che l’Azienda riterrà necessario mettere in atto saranno comunicate dall’azienda stessa.