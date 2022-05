Infiltrazioni mafiose nella ricostruzione, la Cassazione: “Definitive le condanne del processo Aemilia”

Le condanne del processo Aemilia sulle infiltrazioni mafiose nella ricostruzione e la ‘Ndrangheta al Nord sono diventate definitive, con una sentenza di Cassazione che mette la parola fine all’inchiesta scattata nel 2015 con 117 arresti. Circa 70 le pene complessivamente comminate a vario titolo, con la Corte di Cassazione che ha ampiamente confermato (con una manciata di condanne annullate con rinvio ad un nuovo giudizio di appello) quanto deciso dalla Corte di appello di Bologna nel maxi-processo di ‘Ndrangheta ‘Aemilia’.

Già nel 2018 erano arrivate 40 condanne definitive agli imputati che avevano scelto l’abbreviato, tra cui l’ex responsabile dei lavori pubblici in Comune, Giulio Gerrini. E sempre nel 2018 erano stati assegnati i risarcimenti ai Comuni di Finale Emilia, Concordia, Mirandola e San Felice sul Panaro che si erano costituiti parte civile nel processo.

Per chi non ha scelto il rito abbreviato e ha percorso la via del dibattimento, la Corte di Appello di Bologna aveva inflitto a dicembre 2020 oltre 700 anni di carcere complessivi, a 91 persone. Erano 87 quelli ricorsi al terzo grado di giudizio. Tra questi anche l’imprenditore di San Felice sul Panaro Augusto Bianchini, che era stato condannato a 9 anni. Il terzo grado, la Cassazione, ha confermato le condanne, riducendone in alcuni casi l’ammontare ad esempio nel caso di a Michele Bolognino, 20 anni e 10 mesi (rispetto ai 21 anni e 3 mesi inflitti in appello); Carmine Arena, 7 anni e 5 mesi (9 anni e 5 mesi). Confermata in toto, invece, la pena per Augusto Bianchini.

