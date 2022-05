Mirandolexit e la Corte dei conti, Fp Cgil replica al Comune mirandolese

MIRANDOLA- Il numero di dipendenti “prestati” all’Ucman deve essere lo stesso di quelli che rientrano in servizio al Comune di Mirandola: è stato sancito dalla Corte dei conti regionale. Una decisione accolta con gioia e liberazione dal Comune mirandolese che vede riconosciuta, dopo le istanze presentate, la possibilità di “tutelare il lavoro dei propri dipendenti”. Nonostante- secondo l’Amministrazione mirandolese- la contrapposizione di Ucman, Cisl e Cgil: unite in un “fronte comune”.

A tal riguardo non si è fatta attendere la replica di Fp Cgil alle dichiarazioni del Comune di Mirandola.

Questo il commento di Veronica Marchesini di Fp/Cgil:

“Riteniamo confuse e insensate le affermazioni del Comune di Mirandola in riferimento al parere della Corte dei Conti circa il rientro in Comune dei dipendenti operanti sui servizi (polizia locale, tributi) prima conferiti in Unione Area Nord e di recente ripresi in Comune a Mirandola, nonché rispetto a un non meglio precisato fronte comune dei sindacati e dell’Unione stessa contro il Comune di Mirandola- replica Cgil- Ricordiamo, infatti, che la vertenza e lo sciopero promossi dalle organizzazioni sindacali insieme a tutti i lavoratori sono state rivolte a Ucman, di cui fa ancora parte il Comune di Mirandola, per un patto stipulato tra l’Unione stessa e il Comune di Mirandola che cancella gli accordi sindacali del 2006 e che produrrà effetti negativi sia sul personale, con la decurtazione delle possibilità assunzionali in capo all’Unione, sia sui cittadini che vedranno messi a repentaglio i servizi. E così sta già succedendo, a partire dalle decisioni paventate in merito ai nidi d’infanzia”.