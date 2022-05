Mirandolexit, la Corte dei Conti dà ragione a Mirandola: può fare nuove assunzioni

MIRANDOLA, SAN FELICE, FINALE EMILIA, MEDOLLA, CONCORDIA, SAN POSSIDONIO, CAMPOSANTO, CAVEZZO – Mirandolexit, la Corte dei Conti dà ragione a Mirandola: può fare nuove assunzioni.

E’ quanto emerge dalla delibera 41/2022 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna che è intervenuta sul ricorso dell’Unione dei Comuni Area Nord che ha chiesto se al momento del recesso del Comune la capacità di assumere e la relativa spesa potessero essere ridotte al solo personale ancora in servizio e quindi non cessato durante lo svolgimento della funzione presso l’Unione. Ovvero: se Mirandola e ha conferito a Ucman x dipendenti per una funzione, e nel frattempo uno è andato in pensione o è stato trasferito senza essere sostituito, quando lascia l’Unione può assumere x dipendenti oppure x-1?

Il Comune di Mirandola si è visto rimanere senza un adeguato numero di personale all’indomani della fuoriuscita dei primi servizi dall’Unione Comuni Area Nord. Il problema principale è stato per la Polizia Locale. Una separazione difficile quella tra colleghi che avevano lavorato fianco a fianco in operazioni complesse e impegnative, che ha visto problemi della divisione dei macchinari, delle attrezzature, delle dotazione e naturalmente del personale.

La Corte dei conti regionale adesso ha ha dato il via libera per le nuove assunzioni, stabilendo che se un Comune recede da un’Unione ha diritto a vedersi restituire oltre alla funzione conferita anche la capacità di assumere correlata alla funzione riassunta, così da poter eventualmente ripristinare la relativa dotazione di personale.

E i soldi per pagare i nuovi dipendenti di Mirandola – quelli necessari a tornare ai livelli pre Ucman – li deve tirare fuori l’Unione. Infatti, per quanto riguarda il fondo per il trattamento economico, la Corte dei Conti ha messo nero su bianco che il recesso comporta una compressione del fondo dell’Unione in misura corrispondente al trattamento del personale che deve riprendersi il Comune.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017