Polizia locale, Mirandola sotto organico. Ma Ucman assume 3 ispettori da Finale Emilia

FINALE EMILIA- “L’Unione assumerà personale attraverso il comune di Finale Emilia -che non ha conferito il servizio- continuando a lasciare in sofferenza l’ufficio personale, che da mesi denuncia l’assenza di risorse umane per svolgere concorsi e assunzioni che riguardano i comuni associati”.

Mirandola aspetta ancora gli agenti. Ma Ucman assume 3 ispettori tramite il Comune di Finale Emilia

Questo il commento del consigliere leghista Guglielmo Golinelli sulla recente delibera della Giunta Ucman che, mercoledì 9 febbraio, ha deciso di convenzionarsi con il comune di Finale Emilia per l’assunzione di tre ispettori di polizia locale (due per l’Unione e uno per Finale che, evidentemente, non ha intenzione di conferire la polizia locale). Stabilendo di poter utilizzare anche successivamente la graduatoria.

“Quanto avvenuto, peraltro senza coinvolgere il Consiglio in modo da evitare scomoda visibilità alla questione, è estremamente grave sotto tutti i profili e costituisce la pietra tombale sulla credibilità dell’Unione. Dovrebbe essere Finale Emilia a convenzionarsi, conferendo il servizio, e a lavorare per far funzionare il servizio medesimo nell’ottica di un Unione, e non il contrario- scrive Golinelli- Mirandola invece è obbligata ad assumere attraverso Ucman ed è da mesi in attesa di una decina di assunzioni, tra cui 6 agenti di polizia locale, che non arrivano sempre a causa dei servizi dell’Unione”.

“Chiederemo che la questione venga discussa in Consiglio e abbiamo scritto a Prefetto e Regione- conclude il consiglere del carroccio- a questo punto è più che evidente che avere i servizi in Unione è penalizzante”.

