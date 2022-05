Natura, sabato e domenica l’iniziativa “24 ore in Oasi Val di Sole”

CONCORDIA SULLA SECCHIA – Sabato 7 e domenica 8 maggio 2022 si va alla scoperta dell’Oasi Val di Sole a Fossa di Concordia con un programma di 24 ore che ci permetterà di conoscere la storia dell’Oasi, visitarla attraverso i suoi percorsi e le attrezzature rinnovate e apprezzare l’incredibile varietà di biodiversità che vi si trova.

L’iniziativa è promossa dal Centro Italiano Studi Nidi Artificiali in collaborazione con il Comune di Concordia, l’Unione Comuni Modenesi Area Nord, il Centro di Educazione alla Sostenibilità “Tutti per la terra”, l’ANSPI San Massimo di Fossa e con la collaborazione di Coop. Alleanza 3.0.

Per tutta la durata dell’evento sarà presente un punto ristoro a cura di ANSPI San Massimo di Fossa.

Per informazioni:

Comune di Concordia sulla Secchia

Stefano Lugli

tel. 0535 412935 – stefano.lugli@comune.concordia.mo.it

Centro di Educazione alla Sostenibilità Tutti per la TERRA

tel. 0535 29713 – 29787 – tuttiperlaterra@unioneareanord.mo.it

In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata al 14 – 15 Maggio 2022

IL PROGRAMMA

SABATO 7 MAGGIO

ore 10.00

Inaugurazione dell’iniziativa alla presenza delle autorità

ore 10.15

Identificazione al microscopio della microfauna acquatica dell’Oasi Val di

Sole: molluschi, crostacei, tardigradi.Osservazione delle piante

acquatiche.

A cura di un malacologo, esperto di microrganismi acquatici

dalle ore 10.15 e per tutta la durata dell’iniziativa

Visita guidata all’area, con possibilità di osservare dai capanni e dalla

torre d’avvistamento, l’attività della garzaia dove nidificano Aironi

cenerini, Aironi guardabuoi, Garzette e le rare Spatole. Potranno essere

uditi i canti degli uccelli presenti, in particolar modo gli usignoli.

A cura degli Ornitologi della Stazione Ornitologica Modenese.

In collaborazione con il Museo Civico di Ecologia e Storia Naturale di

Marano s.P.

ore 11.00

Si potranno avere informazioni sulle cave di argilla che per riempimento di

acque risorgive, hanno dato origine ai laghi attuali, sulla geologia della

bassa Modenese e sulla sua evoluzione geomorfologica, tra valli e dossi.

A cura di un Geologo

ore 15.30

Laboratorio sulla natura per tutti i partecipanti

A cura del CEAS Tutti per la TERRA

Al tramonto e a seguire con il bat detector potranno essere seguite le

attività di predazione e l’identificazione dei chirotteri presenti.

A cura di un esperto di chirotteri

All’arrivo del buio, con una forte luce saranno attirati lepidotteri ed altri

insetti volanti per l’identificazione e lo studio delle specie notturne.

A cura di esperti entomologi

DOMENICA 8 MAGGIO

ore 9.00

Sarà presente un esperto che identificherà

le principali essenze botaniche presenti all’interno dell’Oasi Val di Sole.

A cura di un botanico

ore 9.00

Visita guidata all’area protetta.

A cura degli Ornitologi della Stazione Ornitologica Modenese.

In collaborazione con il Museo Civico di Ecologia e Storia

Naturale di Marano s.P.

ore 10.00

Conclusione dell’iniziativa

