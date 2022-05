Nuove attrezzature per i vigili del fuoco volontari di Finale Emilia

FINALE EMILIA- Grazie ai contributi regionali per i vigili del fuoco volontari della regione Emilia-Romagna e grazie al Comune di Finale Emilia per l’impegno e per l’attuazione di questi contributi, i vigili del fuoco volontari di Finale hanno potuto ampliare il parco attrezzature con: 2 lance “americane” e lancia “americana” per naspo a getto e pressione variabile che completano ancora di più l’attrezzatura antincendio, due palanchini “Halligan”, utili in tantissimi scenari interventuali e un kit stabilizzatori Holmatro per stabilizzare le vetture ribaltate (o con scarsa stabilità) per affrontare sempre più in sicurezza gli scenari legati agli incidenti stradali.

“Grazie a questi contributi regionali e all’impegno del nostro Comune, abbiamo potuto ampliare la nostra dotazione di strumentazione per essere sempre più performanti e rendere un servizio migliore.

