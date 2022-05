“Playa d’en Fossa”: l’edizione 2022 sostiene l’inclusione

CONCORDIA- Due anni, otto mesi e un giorno dopo torna Playa d’en Fossa.

Sabato 21 maggio si torna a stare insieme con un format unico (come sempre) e dal fine nobile che quest’anno sarà “Playa in Wonderland”: ispirato ad “Alice nel paese delle meraviglie”.

“Playa d’en Fossa 2022 ha per noi un valore ancora più grande, in quanto ripartiremo dopo lo stop forzato per le cause che tutti conosciamo e siamo sicuri che gli sforzi fatti saranno premiati dalla vostra energia. scrivono gli organizzatori- A farvi divertire dalle 20 fino a tarda notte sarà una line up d’eccezione, con ospiti come sempre speciali: il dj e produttore di fama internazionale Cristian Marchi, Morris, Patrick-B3nz, l’immancabile Manuel B e il “Barbiere” the voice. Un’animazione live per uno spettacolo unico dove VOI sarete i protagonisti, con la possibilità di prenotare un tavolo per voi e i vostri amici”.

Le donazioni saranno devolute ad Anffas- l’Associazione nazionale che supporta le famiglie di persone con disabilità intellettive e relazionali- al progetto “Una musica a portata di tutti” ideato dalla banda giovanile “J. Lennon” della scuola di musica Andreoli di Mirandola e all’Associazione Girasole che rappresenta la scuola dell’infanzia di Fossa.

“Come dice lo stregatto ad Alice, l’unico modo per uscire da questo mondo è sapere dove vuoi andare, e tu vuoi solo venire alla Playa d’en Fossa- concludono gli organizzatori- Ti aspettiamo sabato 21 maggio, non fartela raccontare”.