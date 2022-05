Ponte di Sant’Ambrogio chiuso per 6 mesi, Fratelli d’Italia: “Risolvere i disagi”

MODENA – Risolvere i problemi che saranno determinati dalla chiusura del ponte di Sant’Ambrogio. A chiederlo è un’interrogazione in Assemblea legislativa regionale di Fratelli d’Italia, che ricorda come “dall’1° luglio prossimo, e per 6 mesi continuativi, il ponte di Sant’Ambrogio sulla via Emilia, che collega Castelfranco Emilia con Modena e viceversa, rimarrà chiuso per manutenzioni varie. Lo ha deciso Anas, ma una tale decisione (chiusura totale del ponte h24 per sei mesi) impatta sui flussi viari fra i più importanti della provincia, già in sofferenza, causando disagi soprattutto a pendolari e studenti”.

Da qui l’atto ispettivo di Fratelli d’Italia per sapere dall’amministrazione regionale “come possa essere accaduto che la società proprietaria del ponte non abbia coinvolto prima della decisione gli amministratori locali, se la Regione intenda attivarsi presso l’AUSL di competenza per la valutazione dei disagi e dei ritardi che una simile chiusura arrecherà al sistema di pronto intervento e quali soluzioni potrebbero essere adottate”.

Fdi, inoltre, chiede “se la Regione intenda al più presto adoperarsi per istituire un tavolo di confronto tra ANAS, prefetto, provincia di Modena e Comuni interessati, essendo indispensabile definire al più presto le modalità di gestione della circolazione stradale nei mesi di interruzione della viabilità sulla via Emilia, con la definizione di soluzioni, anche provvisorie, di percorsi alternativi e la valutazione degli impatti sulla viabilità del territorio provinciale e cittadino”.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017