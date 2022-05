Promozione, Solierese ko nell’andata dei playout. Terza Categoria, Medolla sconfitto nello spareggio promozione

di Simone Guandalini – E’ la Virtus Mandrio ad aggiudicarsi lo spareggio promozione del Girone B (Modena) di Terza Categoria, battendo 1-0 il Medolla nella partita disputata sul campo neutro di Campogalliano. La formazione reggiana, grazie ad una rete su rigore di Bertani, mette fine ad un duello proseguito per tutto il campionato, che le due formazioni hanno chiuso appaiate a quota 67 punti. Per il Medolla sono ora in programma i playoff, che vedranno la formazione della Bassa modenese opposta al Limidi, terzo in classifica nella stagione regolare.

Nel Girone C di Promozione, invece, iniziano male i playout per la Solierese, che aveva chiuso il proprio campionato al penultimo posto. La formazione gialloblù è, infatti, caduta 1-0, davanti al proprio pubblico, nella gara di andata degli spareggi per evitare la retrocessione contro il Casumaro. A decidere il match, una rete di Vinci: ritorno in programma la prossima settimana. Stesso risultato (1-0 fuori casa) anche per l’Atletico Spm, impegnato sul campo della Centese nell’altra gara valida per i playout del Girone C di Promozione.

Nei playoff del Girone E di Seconda Categoria, in gara secca, impresa della Sanmartinese, che, da quarta forza del campionato, ha superato 2-0 la Villa d’Oro (terza) nelle semifinali playoff, qualificandosi per la finale, in cui affronterà il Daino Santa Croce, vittorioso 1-0 contro il Rivara. A segno per la Sanmartinese Giannetto e Petrella, mentre è Muia, su assist di Esposito, a regalare il successo al Daino Santa Croce.

Nell’ultima giornata del Girone G di Seconda Categoria, infine, la Pol. Nonantola già promossa in Prima Categoria ha chiuso il proprio campionato battendo 2-0 il S. Anna, così condannato al terzo posto in classifica, a causa del contemporaneo pareggio del Gaggio contro l’Appennino 2000. A bersaglio i soliti Richeldi, in avvio di match, e Momodu, nella ripresa. I rossoblù chiudono un’annata strepitosa con ben 21 punti di vantaggio sul secondo posto.

Promozione, Girone C, andata playout:

Centese Calcio – Atletico Spm Calcio 0-1

Solierese – Casumaro 0-1 (Vinci)

Seconda Categoria, Girone E, playoff:

Daino Santa Croce – Rivara 1-0 (20’ Muia)

Daino Santa Croce: Bonacini, Esposito (83’ Fanti), Berselli (76’ Guareschi), Capotorto, Fiippini, Addona, Muia (75’ Castagna), Lodesani (58arani), Sica (cap), Magnanini, Falbo. A disp: Fontanesi, Fanti, Castagna, Vilardi, Marjani, Guareschi, Pozzi, Trivieri, Grassi. All: Martignoni

Rivara: Bergonzoni, Quarta R. (74’ Vancini), Goldoni, Luppi M., Braghiroli, VAcchi S. (Cap), Sala (46’ Sala), Malagoli R. (78’ Vacchi M), Malagoli M., Paganelli (87’ Pradella), Vuksani (65’ Luppi R). A disp: Pivanti, Grossi, Vancini, Pradella, Tassinari, Vacchi M., Golinelli, Luppi R., Quarta A. All: Pignatti

Ammoniti: 10’ Malagoli M, 23’ Vacchi S, 31’ Sica, 52’ Muia, 89’ Guareschi, 90’ Fanti, 94’ Braghiroli, 96 Falbo

Villa d’Oro Calcio – Sanmartinese 0-2 (Giannetto, Petrella)

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 26:

Piumazzo 1970 – Calcara Samoggia 3-3

Bazzanese Calcio 1923 – Crespo Calcio 0-3

Gaggio – Appennino 2000 1-1

Maranese – Pioppe Calcio 4-1

Monte San Pietro – Zocca 6-3

Pol. Nonantola – S. Anna 2-0 (5′ Richeldi, 67′ Momodu)

United Montefredente – Ponte Ronca 1-2

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Pol. Nonantola 67

Gaggio 46

S. Anna 45

Pioppe Calcio 41

Ponte Ronca 40

Crespo Calcio 40

United Montefredente 35

Appennino 2000 35

Monte San Pietro 34

Maranese 34

Piumazzo 1970 33

Bazzanese Calcio 1923 28

Zocca 16

Calcara Samoggia 8

Terza Categoria, Girone B (Modena), spareggio promozione:

Medolla – Virtus Mandrio 0-1 (rig. Bertani)

