Scomed Bomporto, Gabriele Sala: “Con l’under 14 siamo tra le migliori otto d’Italia

BOMPORTO- Le parole degli allenatori William Prandini e Gabriele Sala in merito al percorso delle tre squadre giovanili degli Scomed Bomporto alle fasi nazionali.

William Prandini, allenatore dell’under 12 degli Scomed Bomporto: “Sabato abbiamo giocato contro un’Imola tosta da battere, il punteggio finale è stato di 7-6 per noi in entrambe le partite. Il maggior contributo lo ha fornito il nostro bomber Allegretti che ha realizzato tutte e 14 le reti. Tra due week-end giocheremo i quarti di finale ad Asiago, sarà un’esperienza meravigliosa per i ragazzi che non hanno mai giocato fuori dall’Emilia-Romagna e andremo in un luogo dove tutto ciò che si respira è hockey, tra ghiaccio e in line, dunque sarà splendido”.

Gabriele Sala, allenatore di under 16 e under 14: “Contro Civitavecchia negli ottavi nazionali abbiamo giocato due bellissime partite, in particolare la seconda. I nostri avversari sono un’ottima squadra e hanno vinto meritatamente; per la nostra under 16 termina quindi l’avventura nazionale di quest’anno, ma sono molto soddisfatto di quello che hanno conquistato i miei ragazzi. Per quanto riguarda l’under 14 siamo tra le migliori otto formazioni di tutta Italia, questo week-end giocheremo i quarti di finale e proveremo a fare un ulteriore passo avanti qualificandoci alla final four. Giocheremo domenica in trasferta contro Milano Quanta, mi aspetto di trovare una grande squadra e perciò una partita emozionante”.