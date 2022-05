Scomed Bomporto, l’Under 12 ad Asiago per i quarti di finale nazionale

BOMPORTO – Continuano le finali Nazionali, che, domenica 29 maggio, vedranno gli Under 12, l’ultima delle formazioni degli Scomed Bomporto ancora in pista per la lotta al titolo, disputare le due partite che porteranno i bomportesi in semifinale o all’eliminazione diretta dal torneo.

Ad Asiago, gli Scomed affronteranno una fra le migliori formazioni italiane sia in termini di tecnica che di storia. In ogni caso i bomportesi faranno come sempre del proprio meglio, consapevoli di essere arrivati ai vertici dell’hockey in line nazionale.

Programma partite:

Ore 11.00 Scomed Bomporto – Asiago Vipers

Ore 13.30 Asiago Vipers – Scomed Bomporto

La formazione Scomed Bomporto Under 12 Allegretti Tommaso, Vecchi Samuele, Beltrami Beatrice, Santagiuliana Alex, Gavioli Anita, Vergari Giovanni Daniele, Bignami Mattia, Lumia Susanna, Stefani Sophie, Andreoli Nicolò, Brontesi Johnny, Raimondi Francesco.

Allenatore Sala Gabriele, Dirigente Allegretti Davide.

