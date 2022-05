Scortichino, weekend di festa con la sagra dedicata a Sant’Eurosia

SCORTICHINO – Scortichino si accinge a vivere giornate di festa con la sagra dedicata a Sant’Eurosia. Si inizia giovedì 26 con un prologo: alle 21, presso il bar Coop, la presentazione del libro di Andrea Tugnoli dal tiolo Cioch mio padre. Interverranno Francesca Aria Poltronieri, assessora alla Cultura del Comune di Bondeno, l’ex sindaco di Bondeno, Bracciano Lodi, e l’autore del volume. Saranno letti per l’occasione alcuni brani del libro, edizioni musicali canore di Andrea Tugnoli.

Venerdì 27 alle 21 The Rebel, Tributo ai Gran bernies; alle 22 N4Rdo;alle 22,15 Cafè Wha e alle 23 Delirio. Sabato 28 maggio Giro in bicicletta. Ritrovo alle 14 e partenza alle 14,30 dalla piazza 20 Maggio. Alle 15,15 arrivo presso Cerutti azienda agricola di Burana, sosta per la visita all’azienda e rinfresco; alle 16,15 arrivo a Villa Prospera per la visita alla storica dimora e al centro equestre. Rientro previsto in piazza 20 Maggio per le 18,30. alle 18,30 aperitivo con il dj Alpaca e alle 21 spettacolo comico dialettale Quelli della Roncole 2 e ale 23 Emme.CI.

Domenica 29 dalle 8 alle 13 seconda gara di pesca a coppie nel Canale Diversivo. Sono ammesse le seguenti esche: mais, bigattino e verme. Info: Samuele 3405664902 oppure Simone 3287228939. Alle 17,30 aperitivo con dj Otto e alle 19 spettacolo di Hip Hop Spark Ladies Crow e Eight Plus One; alle 20 Bailando Salsa; alle 21 John Strada e i Ladri del Silenzio. Lunedì 30 maggio alle 18,30 processione con la partecipazione della Filarmonica Giuseppe Verdi.

