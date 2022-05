Trasporto pubblico Mirandola, nuovi collegamenti con le frazioni. Soppressi i Prontobus FS e San Martino Spino

MIRANDOLA – Oltre ad un nuovo servizio urbano a frequenza regolare, nuovi collegamenti con i poli biomedicali e con le frazioni di Luia e Tramuschio e modifiche ai percorsi di tutte le linee extraurbane che raggiungono Mirandola, per raggiungere il nuovo terminal di via 29 maggio. Sono le numerose novità previste dal 20 giugno per i servizi di trasporto pubblico di Mirandola progettate da aMo, in accordo e col cofinanziamento del Comune di Mirandola, in collaborazione con SETA. Si tratta di potenziamenti finanziati anche grazie al contributo aggiuntivo strutturale di un milione di euro assegnato dalla Regione Emilia-Romagna al bacino di Modena.

Le frazioni saranno collegate al centro storico, all’Ospedale, alla nuova Autostazione e alla stazione FS con la nuova linea 491, che sostituirà la linea 490 (soppressa) e raggiungerà, oltre San Martino in Spino e Quarantoli, anche Luja e Tramuschio. Con l’istituzione di questi servizi, scompariranno i servizi a chiamata che coprivano, solo in alcune fasce orarie, una parte di questi collegamenti. Dal 20 giugno saranno quindi soppressi i Prontobus FS e Prontobus San Martino Spino. I mirandolesi e i pendolari avranno così un servizio più esteso, capillare, regolare e sistematico.

Infine, il Terminal sarà raggiunto dalle linee extraurbane 420, 430, 450 e 470, che saranno quindi modificate come percorsi ed orari, così da essere in coincidenza con le partenze del servizio Pico. Anche alcune corse della linea 400 subiranno modifiche orarie per poter mantenere le coincidenze verso Cavezzo e Finale Emilia.

Per ogni ulteriore informazione ed aggiornamento è possibile consultare il sito internet www.setaweb.it. Gli utenti possono inoltre contattare Seta tramite telefono al numero 840 000 216, oppure via WhatsApp al numero 334 2194058: entrambi i servizi sono attivi dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle

ore 19:00.

