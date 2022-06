Aceto Balsamico, 56° Palio di San Giovanni: nella top five San Prospero e Nonantola

MODENA- Aldo Zanetti di Modena, insieme al figlio Andrea, con il loro Aceto Balsamico Tradizionale, si aggiudica il 56° Palio di San Giovanni con ben 320,972 punti. La cerimonia di premiazione, aperta a tutti, si è svolta domenica 26 giugno a Spilamberto, in Piazza Rangoni.

Il primo classificato ha ricevuto prestigiosi premi: il diploma ufficiale della Consorteria, un cucchiaino d’oro per l’assaggio e il “torrione di Spilamberto”, che viene consegnato anche a tutti i finalisti: si tratta di un bassorilievo in bronzo che raffigura il torrione di Spilamberto.

Quest’anno i numeri del Palio sono particolarmente alti: 1.636 i partecipanti, quasi 150 in più dello scorso anno; 16mila sono le provette in cui sono stati suddivisi i campioni delle acetaie partecipanti e sono state consegnate dalla Consorteria a 280 tra Maestri Assaggiatori, Assaggiatori, Allievi Assaggiatori: ciascuno di loro ha potuto accedere a un sistema di valutazione online, potendo così completare tutte le fasi di assaggio e valutazione in autonomia, ma con un’assistenza continua da remoto. Oltre 800 le ore di lavoro per uno staff operativo di 40 volontari senior – battezzati “la Compagnia della Provetta” – che si è occupato, tra l’altro, delle consegne a domicilio dei campioni per gli assaggi – affiancato da 6 volontari junior, il “Tablet Team”, dedicati al supporto informatico.