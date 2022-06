L’Aceto Balsamico protagonista del “Summer fancy food show” di New York

MODENA- L’Aceto Balsamico di Modena IGP ancora protagonista negli Stati Uniti. Dal 12 al 14 giugno, insieme al Consorzio di Tutela, il prezioso condimento tornerà infatti a calcare il palcoscenico americano prendendo parte al Summer Fancy Food Show 2022: il più grande evento a New York riservato agli operatori del settore e dedicato esclusivamente a specialità alimentari e bevande.

Quella del 2022 è la terza partecipazione del Consorzio a tale evento: precedentemente era stato presente al Summer Fancy Food Show con stand istituzionale nelle edizioni del 2017 e 2018. Quello che sta per iniziare è inoltre il primo del post pandemia e anche per tale motivo assume una rilevanza ancora maggiore, perché sarà un test di come questo mercato ha metabolizzato e superato le difficoltà connesse agli interscambi commerciali nei mesi scorsi.

“Lo scopo e le modalità della partecipazione al Summer Fancy Food Show 2022 – spiega il direttore del Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena IGP Federico Desimoni – si differenzia sensibilmente da quanto fatto in passato; la presenza del Consorzio, infatti, è principalmente finalizzata a lanciare un nuovo progetto di interazione con il consumatore per cui è necessaria la collaborazione della distribuzione. L’intenzione è dunque quella di coinvolgere i rappresentanti del mondo della distribuzione, fare conoscere loro il progetto “Consortium Profile” accompagnandoli in brevi momenti esperienziali e di degustazione”.

Per l’Aceto Balsamico di Modena IGP infatti, quello statunitense è un mercato particolarmente significativo: basti pensare che il prodotto qui esportato in volume supera i 30 milioni di litri e rappresenta circa un terzo di tutto l’export (32,6%). Considerando l’enorme fetta di prodotto esportato rispetto alla produzione totale – ovvero oltre il 90% – appare come particolarmente interessante il fatto di rappresentare, la quota esportata negli USA, ben il 30% della produzione totale”.

“Siamo certi che la presenza del Consorzio al Summer Fancy Food di New York – riprende Desimoni – aiuterà il lancio del progetto “Consortium Profile” e quindi la diffusione sul mercato di questa nuova modalità di etichettatura che è in grado di descrivere il prodotto e facilitare un acquisto informato e consapevole da parte del consumatore”.

Location dell’evento è il Jacob K. Javits Convention Center of New York e in tale contesto lo stand istituzionale del Consorzio Aceto Balsamico di Modena IGP all’interno del Summer Fancy Food Show di New York City 2022, sarà il 3220 al Level 3, nel padiglione dedicato all’Italia. Per tutta la durata dell’evento, sarà possibile degustare il prezioso condimento nelle tipologie “affinato” e “invecchiato” nelle diverse versioni e tipologie previste dal sistema Consortium Profile.

Organizzato dalla Specialty Food Association – associazione senza scopo di lucro fondata nel 1952 e che nell’anno corrente festeggia dunque il 70° anniversario dalla fondazione – nel corso dell’evento che coinvolge circa 2600 membri negli Stati Uniti e all’estero tra artigiani, fornitori, importatori e imprenditori, nonché distributori, rivenditori coinvolti nel commercio di specialità alimentari, saranno altresì presentati i premi Sofi™ Awards: che onorano l’eccellenza nel settore delle specialità alimentari da 50 anni.