Bomporto. Costretta a indossare il velo: donna denuncia marito, cognato e suocera

BOMPORTO- La obbligavano a indossare il velo islamico, costringendola- anche con le maniere forti- a restare in casa. Marito, cognato e suocera della donna- di origine marocchina e residente a Bomporto- sono finiti in tribunale con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

In fase di indagini una testimone aveva riferito che la donna aveva confidato di essere stata picchiata dal marito. Nella giornata di giovedì 9 giugno la testimone è stata ascoltata in tribunale modificando però la versione rilasciata in precedenza: precisando che la donna avrebbe parlato soltanto di un litigio con il coniuge che voleva divorziare da lei.

Nelle prossime udienze verranno ascoltati anche sei testimoni chiamati in tribunale dalla difesa.

I tre imputati, difesi dall’avvocato Gianluca Scalera, rigettano tutte le accuse e chiedono di essere ascoltati dal giudice quanto prima.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017