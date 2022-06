Bomporto, proseguono gli sfalci del verde pubblico

Si è concluso in questi giorni un nuovo intervento di manutenzione delle aree verdi di proprietà pubblica del territorio di Bomporto. Sfalci e potature hanno riguardato i parchi pubblici e altre zone verdi, aree gioco, la sommità arginale del fiume Panaro da Solara a Bomporto e le pertinenze a lato della Darsena.

Quella appena conclusa è la terza opera manutentiva dell’anno, dopo quelle di aprile e maggio. I prossimi interventi coordinati dai tecnici comunali sono previsti da calendario per la seconda metà di luglio, a fine agosto, nelle prime settimane di ottobre e in novembre, per raggiungere il totale di sette sfalci previsti nel protocollo d’intesa siglato dall’Unione dei Comuni del Sorbara (per un investimento sui tre Comuni di Bastiglia, Bomporto e Ravarino di 630mila euro su base triennale) con le locali associazioni di categoria Confagricoltura e Coldiretti, a cui sono stati affidati i lavori.

Inoltre, dopo la distribuzione del prodotto antizanzare ai cittadini, da questa settimana sarà attivato anche il primo dei quattro interventi annuali previsti nell’ambito del piano antizanzare, con l’erogazione del trattamento antilarvale in forma liquida su aree pubbliche di pozzetti, caditoie e bocche di lupo di proprietà comunale.

