Cavezzo. Furgone prende fuoco mentre è in marcia, paura in via Cavour

CAVEZZO-Una squadra dei vigili del fuoco di San Felice e una di Carpi sono intevenute intorno alle 12.30 di venerdì 17 giugno nella centrale via Cavour, a Cavezzo, per l’incendio a un furgone divampato mentre il mezzo era in movimento.

Il conducente è riuscito ad abbandonare il mezzo appena in tempo, riportando comuque lievi ustioni. E’ stato lui ad allertare i soccorsi, che sono intervenuti poco dopo.

L’intervento dei vigili del fuoco, le cui operazioni sono durate all’incirca tre ore e mezza, ha evitato che le fiamme si propagassero ai vicinissimi edifici.

Sul posto anche un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo in ospedale.

Restano ancora da accertare le cause dell’incendio.

