Ancora in prognosi riservata il camionista il cui furgone ha preso fuoco a Cavezzo

E’ ancora in prognosi riservata il camionista il cui furgone ha preso fuoco a Cavezzo l’altro pomeriggio. L’uomo, 38 anni, è ricoverato al Centro Grandi Ustionati di Cesena da venerdì, e i medici non sciolgono la prognosi sulle sue condizioni. E’ arrivato in fin di vita in ospedale dopo che il furgone su cui viaggiava con un collega ha preso fuoco mentre percorreva la centralissima via Cavour a Cavezzo.

Il camionista ha provato in tutti i modi a spegnere le fiamme e ad evitare che il mezzo finisse sugli edifici abitati. Ha evitato il peggio, ma è rimasto gravemente ferito. Illeso il collega che è subito sceso dal mezzo e ha dato l’allarme.

