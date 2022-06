Continuano gli appuntamenti musicali agli Orti sociali di viale Gramsci

MODENA- Continua presso l’Area Ortiva di viale Gramsci, a Modena, il folto programma di eventi che un gruppo di associazioni del terzo settore- ANCeSCAO Modena a.p.s., Centro sociale orti di Albareto a.p.s.e in collaborazione con la coop La Porta Bella società cooperativa in veste di ente coordinatore che ha sottoscritto la convenzione per la gestione 2021-2022 con il Comune di Modena- hanno ideato per l’estate

Il gruppo delle associazioni con il patrocino del quartiere 2 e del Comune di Modena ha già organizzato alcuni eventi e altri ne ha in programma. Sabato 11 giugno, infatti, alle ore 21 è prevista l’esibizione del duo Davide Panetti e Manuel di Nuzzo nel Valzer di Mezzanotte.

Per qualsiasi contatto e informazione è possibile contattare la mail ortivialegramsci@gmail.com oppur visitare la pagina Facebook di Orti Sociali.

