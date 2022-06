Cooperatori in tour: domani tappa al cinema Corso di Finale Emilia

FINALE EMILIA- Fa tappa a Finale Emilia “Cooperatori in tour”: l’iniziativa dei giovani di Confcooperative Modena per riflettere su sette valori cooperativi e sette temi di interesse generale.

Giovedì 30 maggio (alle ore 17) si parlerà di bellezza e stile cooperativo presso perCorsi: la cooperativa di comunità costituita nel maggio 2020 per ristrutturare, riaprire e gestire il cinema Corso. La storica sala che si trova in corso Matteotti 5 a Finale Emilia.

