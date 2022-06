Corte di Strasburgo condanna l’Italia a risarcire donna vittima di violenze domestiche

Storica sentenza da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, che ha dato ragione alla 44enne Silvia De Giorgi, madre di tre figli e vittima di violenze domestiche da parte dell’ex marito. La donna, che, a seguito della sentenza otterrà un risarcimento di 10mila euro per danni morali da parte dello Stato italiano, si è rivolta alla Corte di Strasburgo dopo ben 7 denunce presentate tra il 2015 e il 2019 contro l’ex marito.

Denunce per violenze domestiche rimaste, però, inascoltate, tanto che, quando quando la donna, nel marzo del 2016, ha chiesto al tribunale civile di Padova di essere protetta, la risposta è stata negativa. Per il tribunale, infatti, i comportamenti dell’ex marito, “non apparivano essere molestie, ma piuttosto l’espressione di un livello elevato di conflitto, tipico di certe separazioni, che è stato superato esclusivamente il 20 novembre del 2015”. Giorno in cui l’ex marito aveva aggredito Silvia De Giorgi prendendola per il collo, minacciandola di morte e colpendola con un casco per moto.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha, invece, ritenuto talmente gravi i comportamenti dell’ex marito di Silvia da condannare l’Italia per trattamenti inumani e degradanti, dovuti in particolare all’inazione della magistratura, in seguito alle denunce sporte dalla donna. In particolare, secondo la Corte di Strasburgo, i procuratori non hanno mai valutato i rischi che correvano la donna e i figli, e “con la loro inazione hanno creato un contesto d’impunità” per l’ex marito.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017