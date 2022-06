“Crea un racconto fotografico”: a Finale Emilia il laboratorio dedicato ai ragazzi

FINALE EMILIA- Hai tra i 14 e 18 anni e sei appassionat* di fotografia?

Iscriviti al laboratorio fotografico 𝗖𝗿𝗲𝗮 𝘂𝗻 𝗿𝗮𝗰𝗰𝗼𝗻𝘁𝗼 𝗳𝗼𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶𝗰𝗼 a cura di carolinapaltrinieri scrivendo una mail all’indirizzo info.manitesefinaleemilia@gmail.com oppure chiamando il numero 351776 0977

Il corso si terrà presso la sede di Mani Tese Finale Emilia in via per Camposanto 7/A

Programma del corso di fotografia

𝗠𝗮𝗿𝘁edì 𝟮𝟭.𝟬𝟲: 9.00 -12.00 tecnica e teoria fotografica, pausa pranzo, 14.00 – 17.00 fotografia

𝗚𝗶𝗼𝘃edì 𝟮𝟯.𝟬𝟲: 9.00 -12.00 tecnica e teoria fotografica, pausa pranzo, 14.00 – 17.00 fotografia

𝗠𝗮𝗿𝘁edì 𝟮𝟴.𝟬𝟲: 9.00 -12.00 progettazione mostra fotografica, pausa pranzo, 14.00 – 17.00 progettazione mostra fotografica

𝗚𝗶𝗼𝘃edì 𝟯𝟬.𝟬𝟲: Allestimento mostra fotografica

Il laboratorio è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e organizzato da

*durante la pausa pranzo sarà possibile portare il proprio pranzo al sacco e rimanere nel parco dell’associazione

