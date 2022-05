Estate al ranch per i bimbi della Bassa

Estate al ranch per i bimbi della Bassa. Dopo l’esperienza dell’anno scorso Ruffo Horses di San Felice ha di ripetere il campus Country Kids club, ma con tante novità, tra cui le esperienze in notturna, i balli country in un clima da film Western, uno spettacolo di spade laser e la parentesi culinaria, con una chef che seguirà i piccoli cuochi in una loro creazione.

Mantenuto intatte le caratteristiche fondamentali, ovvero far vivere ai bimbi delle giornate in mezzo alla natura e agli animali all’interno del ranch, provare sport e discipline di ogni tipo per nuove esperienze.

