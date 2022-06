Finale Emilia, fotografia e animazione: due laboratori a “Mani Tese”

FINALE EMILIA – Arrivano da Mani Tese Finale Emilia, in collaborazione con le associazioni Donne in Centro, Carc, Noi Per Loro ODV e Uisp Modena, due interessanti laboratori per ragazzi dai 14 ai 18 anni, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna. Il primo è il laboratorio “Crea un racconto fotografico”, a cura di Carolina Paltrinieri, il secondo è invece un laboratorio di animazione curato da Michele Bernardi. Per entrambi i corsi, che si svolgeranno presso la sede di Mani Tese in via per Camposanto 7/a, a Finale Emilia, sono previsti massimo 10 iscritti e una quota di iscrizione di 15 euro. Per prenotazioni o informazioni è possibile contattare: al telefono, il numero: 3517760977; via mail, l’indirizzo: info.manitesefinaleemilia@gmail.com.

