Il Girasole apre le porte a San Felice per l’iniziativa “L’essenziale”

SAN FELICE SUL PANARO – Venerdì 24 giugno alle ore 18.30, presso il Centro Socio-Educativo “Il Girasole”, si terrà un’iniziativa dal titolo “Il nostro essenziale”.

Durante la festa i partecipanti potranno riscoprire il piacere di stare insieme e sarà possibile entrare anche nella stanza multisensoriale “Snoezelen”.

Appuntamento in via Garibaldi 230, a San Felice sul Panaro, per informazioni telefonare al numero 337 1404490.

