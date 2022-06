Incidente stradale a Gavello, una persona ferita

MIRANDOLA – E’ di una persona trasportata in ospedale, ma non in pericolo di vita, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto mercoledì mattina dopo le 9 a Gavello, frazione di Mirandola.

Il sinistro stradale è avvenuto tra un’Audi che procedeva su via Valli e una Fiat Panda che proveniva da via Guidalina. Lo schianto frontale laterale è stato violento, e ad avere la peggio è stato il conducente della Panda, un uomo del posto. E’ stato necessario l’intervento dei sanitari che in ambulanza lo hanno portato in ospedale a Mirandola.

Accertamenti a cura della Polizia Locale di Mirandola.

