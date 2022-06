Letture, mostre e burattini: la Festa del Gioco torna a Bastiglia

BASTIGLIA- Letture animate, mercatini, mostre, burattini e tanti giochi da fare insieme. La Festa del Gioco torna a Bastiglia per far divertire bambini e ragazzi. Dai giochi da tavolo più popolari al minigolf, dallo shanghai extra large al bigliardino, tanti intrattenimenti per riscoprire il piacere di stare in compagnia.

La Festa del Gioco, promossa dall’Amministrazione comunale di Bastiglia in collaborazione con le associazioni del territorio (La Clessidra APS, Croce Blu, Avis, Auser, Comitato Genitori) e la parrocchia di Bastiglia, si terrà presso il cortile del Museo della Civiltà Contadina e nella piazzetta della biblioteca comunale. La prima serata è in programma 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗲𝗱𝗶̀ 𝟭𝟲 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 dalle 20.30: non solo giochi e il mercatino dei bambini, ma anche letture animate per sognare ad occhi aperti. Secondo appuntamento in agenda 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗲𝗱𝗶̀ 𝟮𝟯 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼, sempre dalle 20.30, con i giochi da tavolo, il mercatino e uno spettacolo di burattini. In entrambe le serate sarà allestita la mostra con i disegni realizzati da studenti e studentesse degli istituti scolastici bastigliesi, nell’ambito del progetto #Piantala Le associazioni saranno presenti con le loro iniziative e ci sarà un piccolo rinfresco offerto dal Conad Bastiglia via Rossini: per un momento conviviale da condividere con la comunità.

