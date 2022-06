Medolla: il 1 luglio camminata all’alba alla scoperta di bosco Martino

MEDOLLA- In occasione dell’apertura al pubblico delle due aree boscate (complessivamente circa 5000 metri quadrati) che costituiscono il bosco Martino- adiacenti alla ciclabile provinciale Staffette donne Partigiane (Ex Sefta) all’altezza della ditta Eurosets- il Comune di Medolla, in collaborazione con i volontari del Piedibus, organizza la prima “CAM 6.0”.

Si tratta di una camminata non competitiva di 6 chilometri con partenza alle 6 del mattino di venerdì 1 luglio, per promuovere un sano stile di vita attraverso il movimento e la riscoperta di un prezioso angolo di natura e biodiversità.

La camminata farà infatti tappa nel bosco Martino per godere delle luci del primo mattino. La partecipazione è libera e gratuita, aperta a tutti coloro che amano camminare.

Il ritrovo è previsto alle ore 5.50 al parco accanto alla palestra comunale.

Il percorso, partendo dal sentiero retrostante le tribune del campo sportivo, passerà per il campo di allenamento, la ciclabile da via Peppino Impastato a via Rimembranze, piazza del Popolo, i viali lungo via Roma, via Tosatti, via Verdi, via Bellini, via Provinciale, via Barbieri, il parco Mon Jardin, la ciclabile da Malcantone verso via San Matteo, il quartiere di via Tassoni e infine la ciclabile verso il bosco Martino. Con il ritorno sempre sulla ciclabile, verso via Montale e poi via Bologna.

Le due aree boscate del Bosco Martino possono essere utilizzate per una passeggiata, per godere della meraviglia degli alberi, per fare un percorso di conoscenza sulla natura in autonomia o accompagnati da guide qualificate.

Saranno i benvenuti anche i gruppi e le scolaresche che potranno accedere ed effettuare le visite con le stesse modalità (info e prenotazioni su boscomartino.it).

I boschi sono recintati e saranno accessibili dalle ore 7 alle ore 21.

“Il Comune di Medolla – commenta l’assessora all’Ambiente Patrizia Sgarbi – terminata la procedura burocratica di acquisizione delle due aree boscate è lieto di poter mettere a disposizione dei propri cittadini uno spazio di natura che, speriamo, possa essere ampliato prossimamente. Ciclabili, alberi ed educazione ambientale parlano di un futuro bello e sostenibile per tutti noi”.

L’Amministrazione comunale ringrazia Eurosets per la costante collaborazione, che consente sia gli ingressi al bosco Martino che la gestione del relativo sito Internet.