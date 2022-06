Mirandola. Sopralluogo del sindaco Greco ai cantieri del Polo culturale e del Palazzo comunale

MIRANDOLA- Nei giorni scorsi il sindaco di Mirandola Alberto Greco ha visitato i cantieri che attualmente riguardano il Polo colturale mirandolese (Biblioteca) e il Palazzo del Muncipio di Piazza della Costituente. La visita è stata curata dall’architetta Michela Di Leva (Settore Lavori pubblici del Comune di Mirandola) che ha verificato lo stato di avanzamento dei lavori e certificato la fase avanzata per quanto riguarda il Polo culturale che dovrebbe essere inaugurato- e restituito alla comunità mirandolese- per la seconda metà del mese di ottobre.

Più complessa la situazione del Palazzo comunale: il completamento della messa in sicurezza della struttura è in fase di completamente e le lavorazioni di muratura dei primi due piani dell’edificio procedono a pieno ritmo. Il termine del cantieri è previsto per la fine del 2023.

