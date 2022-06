Palma Costi (Pd): “Sui danni in montagna causa maltempo la Regione assicura massima attenzione”

“Per i danni alle colture agricole conseguenti all’ondata di maltempo del 7 giugno scorso, la Regione è pronta a valutare se l’evento climatico rientra fra quelli di portata straordinaria che necessitano di un intervento legislativo nazionale capace di indennizzare il danno ricevuto. E, nel caso fosse così, si adopererà per farsi portavoce delle istanze degli agricoltori colpiti presso il ministero dell’Agricoltura”. Lo ha assicurato, in Aula, il sottosegretario alla presidenza della Giunta Davide Baruffi, specificando come “i danni alle coltivazioni causati da grandine sono, in generale, coperti dal sistema assicurativo privato e, ad oggi, alla Regione, non sono pervenute dalle imprese agricole o dalle loro associazioni, segnalazioni di danni alle coltivazioni”.

La Giunta regionale lo ha sottolineato rispondendo a un’interrogazione a risposta immediata – firmata dai consiglieri Palma Costi (prima firmataria) Francesca Maletti e Luca Sabattini – in merito agli episodi di maltempo del 7 giugno, con grandine e piogge torrenziali, che hanno causato ingenti danni in alcuni comuni della montagna modenese (in particolare Montese, Gombola, Polinago e Sestola). I consiglieri regionali chiedevano alla Giunta di conoscere ‘quali azioni intenda attivare e intraprendere al fine di tutelare le imprese agricole così duramente colpite e, soprattutto, produttrici di prodotti di eccellenza’. La consigliera Costi, anche a nome dei colleghi, si è dichiarata soddisfatta della risposta, condividendo l’idea che ‘questi fenomeni sempre più frequenti devono spingerci a continuare a investire in innovazione e progetti capaci di rendere più resiliente la nostra agricoltura ai cambiamenti climatici, potenziando anche azioni che sono già in essere, investendo in tecnologie e dispositivi di difesa e migliorando, per quanto possibile, i meccanismi assicurativi, oltra a rivedere la legge 102 sugli indennizzi, che va adeguatamente finanziata’.

