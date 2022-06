Riempiono di rifiuti il cassone del comitato Carnevale di Finale Emilia: danni per centinaia di euro

Il Carnevale ringrazia…

gli sconosciuti che hanno riempito il nostro cassone antistante i capannoni di via Miari. A noi serve per immettervi gli scarti delle operazioni di volontariato ( carta, cartone, frammenti di cartapesta e di legname…) e che , a nostre spese, provvediamo a far svuotare periodicamente da ditte autorizzate. Gli sconosciuti “donatori” che hanno approfittato della nostra assenza per liberarsi dei loro ingombranti rifiuti (lastre di cartongesso, lamine metalliche e scarti provenienti da lavori edili…) oltre a privarci del servizio che negli anni ci siamo riservati, ci hanno arrecato un ingente danno economico, in quanto il regolare sgombero di tali materiali rappresenterà per noi un costo non indifferente, dovendoli conferire con una particolare forma, nel rispetto della normativa vigente. Cos’altro da aggiungere? Niente, solo una profonda amarezza…