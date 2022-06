Scomed Bomporto, il presidente Lucchini in chiusura di stagione: “Ci rivediamo ad agosto con tante novità”

BOMPORTO- Angelo Lucchini, presidente di Scomed Bomporto, commenta così la chiusura di stagione: “Siamo arrivati alla fine di questa intensa stagione cominciata ad agosto 2021 e che chiudiamo con il torneo interno organizzato insieme ai ragazzi dell’Invicta. Questo è stato un modo per mantenersi attivi nonostante il caldo di questo periodo, vedo con piacere che sono tutti partecipi e si divertono. Abbiamo chiuso l’annata anche con i ragazzi dell’avviamento. Siamo ormai pronti per riposarci e riprendere ad agosto con tante novità: fra cui il già annunciato progetto dedicato alla squadra femminile che ci sta a cuore come tutti gli altri campionati che disputeremo”.

Il video dell’intervista si trova sul canale YouTube “Scomed Bomporto Hockey”.

