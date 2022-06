Settimana verde. A Massa Finalese l’iniziativa “Un sasso per un sorriso”

MASSA FINALESE- In occasione della Settimana verde- che si svolge a Massa Finalese dal 20 al 26 giugno- i bambini e le bambine dell’asilo nido in casa Bimbilandia lasceranno dei sassi colorati per le strade di Massa: con l’augurio che possano regalare un sorriso a chi lo trova.

I bimbi sono già all’opera e i sassi colorati stanno già prendendo forma.

