Tamponamento a catena sulla SS12 a Mirandola.

Il sinistro è avvenuto attorno alle otto di sera, poco lontano dal luogo dove si è sviluppato un incendio in un campo, in località Tramuschio. Sono state tre le automobili coinvolte, che procedevano nella stessa direzione. Per una l’urto è stato talmente forte che è stata sbalzata oltre la carreggiata finendo nel fossato che costeggia la strada

Sono in corso i rilievi da parte della Polizia Locale di Mirandola.

Al momento non sono note le condizioni degli automobilisti coinvolti

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

