TedEx Mirandola chiude i battenti e dà appuntamento all’anno prossimo

Si è chiusa a Mirandola la seconda edizione di TEDxMirandola. La conferenza-evento dedicata alla condivisione di idee nel cuore del distretto biomedicale ha preso forma nel pomeriggio di sabato 25 giugno in un Auditorium Rita Levi Montalcini, in una giornata di festa dedicata a innovazione, cultura, emozioni autentiche, scienza, tecnologia e storie straordinarie arrivata subito dopo il workshop Biomedical valley, di pari successo. Nove speaker si sono alternati sul palco celebrando la vita in tutte le sue meravigliose forme attraverso esclusivi TED Talk, tutti uniti dal tema e filo conduttore Back to Life – Ritorno alla vita, un auspicio alla rinascita, al riscatto e alla rivincita dopo tempi difficili.

E mentre nelle prossime settimane verranno resi disponibili online i video di tutti gli ospiti della giornata, il team di organizzatori è già al lavoro per la prossima edizione di TEDxMirandola, la terza, che si terrà nel 2023. Se nel corso di quest’ultimo anno molti aspetti della nostra vita sono stati rimessi in gioco e alla prova, a partire da noi stessi e dai nostri modi di vivere fino alla libertà e alla pace, oggi siamo tutti chiamati a trovare nuove soluzioni per tenere a cuore e prenderci ancora più cura delle persone, per il futuro di ciò che davvero conta: il nostro tempo, la nostra libertà e il nostro pianeta. Una sfida silenziosa che tutti affrontiamo, per la vita e per una buona salute. Per onorare al meglio il proprio territorio, la prossima edizione di TEDxMirandola metterà al centro il prenderci cura della vita e delle cose importanti, con il tema Time to Care e con idee, storie e riflessioni sulle più grandi fortune che abbiamo.

Vari gli argomenti portati sul palco di TEDxMirandola 2022. Il professore di neurologia Paolo Nichelli ha affrontato il tema del libero arbitrio, accompagnando il pubblico alla scoperta dei più reconditi meccanismi del nostro cervello, alla frontiera della ricerca scientifica. E sempre a proposito della nostra mente, con lo psicologo e psicoterapeuta Michele Vanzini si è guardato ai segni lasciati dal sisma un decennio dopo, in particolare concentrandosi su quello che – come esseri umani – possiamo imparare dalle situazioni di emergenza. La giornalista e scrittrice Antonella De Minico si è soffermata sugli atti di gentilezza che anche in un momento critico come una pandemia o un terremoto possono aiutare noi stessi e gli altri a vivere meglio. I periodi di difficoltà come occasione per una vigorosa rinascita sono stati poi al centro del talk della fitness influencer Silvia Fascians mentre, allargando la prospettiva, l’educatrice ambientale Eleonora Tomasini si è concentrata sull’interconnessione profonda tra pianeta ed esseri umani, tra gli ecosistemi e il nostro benessere.

Guardando soprattutto alle giovani generazioni, il conduttore radiofonico, podcaster e docente di italiano Gianpiero Kesten si è focalizzato su come comunicare e farsi capire meglio dagli altri, in un fil rouge che ha portato il pubblico fino all’intervento tutto dedicato alla felicità attraverso il linguaggio dell’arte con Chiara Schiarabocchio Pagani. A proposito di temi sociali, l’imprenditrice non convenzionale Frida Affer ha portato sul palco di TEDxMirandola esempi e idee per contrastare dogmi e atteggiamenti negativi verso il corpo e la sessualità, mentre i nuovi modelli di business che rifondano le imprese (biomedicali e non) sui pilastri della sostenibilità e del valore sociale sono stati oggetto del talk di Enrico Bergamini, originario di San Felice e che lavora nelle più prestigiose Scuole della Svizzera.

L’evento, condotto da Samantha Taglini insieme ad altre personalità del territorio, ha visto anche la partecipazione della Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli” con il progetto “Satellite” e i suoi giovani compositori musicali. Inoltre, da quest’anno TEDxMirandola è un evento carbon neutral: è stato calcolato il suo impatto ambientale ed è stato azzerato grazie al sostegno a progetti certificati di riforestazione e tutela ambientale riconosciuti a livello internazionale. L’obiettivo infatti è anche promuovere la sostenibilità e contrastare il cambiamento climatico, grazie alla partnership con Up2You.

“L’atmosfera straordinaria che si crea con gli eventi TEDx è difficile da raccontare, soprattutto quando si riesce a mettere insieme le migliori personalità ed eccellenze locali. A Mirandola abbiamo costruito una community di partner e volontari davvero speciale, in un territorio che abbiamo l’onore di rappresentare nel mondo TED e che merita riconoscenza e riconoscimento, perché ricco di valori, voglia di fare e imprenditorialità. Questo ci rende orgogliosi e rafforza la nostra missione: diffondere idee di valore e creare momenti di discussione e connessione”, racconta Matteo Stefanini, licenziatario di TEDxMirandola. “Capita di accorgersi del vero valore del territorio solo nei momenti di più grave emergenza, ma con TEDxMirandola vogliamo ricordarlo e celebrarlo sempre”.

Come anticipato, l’evento è stato aperto – nel pomeriggio di venerdì 24 giugno – da un appuntamento speciale dedicato al territorio e alle sue imprese, cuore del primo distretto biomedicale europeo e del terzo al mondo, con il workshop Biomedical Valley. Un appuntamento che ha raccolto grande partecipazione e interesse, e che ha visto tra gli altri la partecipazione del Sottosegretario di Stato del Ministero della Salute Pierpaolo Sileri, del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e del Vice Presidente di Confindustria Maurizio Marchesini. Una kermesse alla frontiera della scienza e della tecnologia, all’insegna della condivisione e con una particolare attenzione al valore tanto economico quanto sociale e di salute pubblica che il distretto biomedicale ha ben oltre i confini del territorio modenese.

L’iniziativa è anche quest’anno resa possibile dalle eccellenze di spicco del territorio: Livanova, Medtronic, Baxter, Eurosets, Sidam, Encaplast, CPL Concordia, Olympus, Qura, Imperiale Painting, Innova Finance, GLP Intellectual Property, Medica, Synergie, B.Braun, Acea Costruzioni, Crédit Agricole, Capgemini Engineering, Fondazione Umberto Veronesi, Cedic, Fresenius Kabi, Sanfelice 1893 Banca Popolare e tanti altri, compresi i patrocini del Comune di Mirandola, Tecnopolo TPM, CNA Modena e Confindustria Emilia.

