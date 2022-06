Un autobus giallo sulla Provinciale: è il Duroni Bus, temporary shop per le ciliegie a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Un autobus giallo parcheggiato in bella vista dalla Statale, nel parcheggio di un ristorante. Cosa ci fa? E’ il Duroni bus, un temporary shop, un negozio temporaneo dove per due settimane vengono vendute ciliegie di varietà duroni del distretto di Vignola. L’idea è venuto a Eugenio Gagliardelli, a.d. della ceramica Opera di Camposanto che ha una azienda agricola a Maranello e una grande passione per gli autobus. Con uno dei dipendenti della ceramica, Antonio Guerzoni che si è occupato, tra l’altro, della scintillante cartellonistica, Gagliardelli ha organizzato l’originale metodo di vendita. E’ un po’ quello si fa in città per l’alta moda o l’oggettistica più trendy: per valorizzare l’esclusività del prodotto, lo si mette in vendita in negozio temporanei dove i client hanno solo pochi giorni per completare i loro acquisti.

Qui nella Bassa all’alta moda si preferisce la sostanza, e le ciliegie di varietà duroni hanno per forza di cose deperimento rapido. Gagliardelli ne sta producendo in quantità su in collina, e per questo ha attrezzato un paio dei suo bus per la vendita dei duroni. Quello nella Bassa è a San Felice nel parcheggio del ristorante la Fiorina, sulla strada per Mirandola.

“La vicenda della corriere nasce dalla sagra parrocchiale di Pozza di Maranello che si faceva anni fa. Usavamo due autobus di Atcm come deposito, e quando Atcm li ha scartati li abbiamo comprati noi. Ora la sagra non c’è più ma gli autobus sono rimasti, sono un buon punto vendita, la gente ne è attratta – illustra Gagliardelli – Prima ci vendevamo i cocomeri della Bassa su in collina, ora facciamo il contrario. Portiamo nella Bassa i prodotti biologici dell’azienda agricola di famiglia, e sono anche praticamente a km zero perchè non c’è nessun consumo per il trasporto: li porto giù io tutte le mattine mentre vado al lavoro e e la strada la faccio comunque”.

L’ultimo giorno del raccolto è mercoledì, per cui oltre a oggi, c’è solo domani e poco più per andare a comprare i duroni sull’autobus giallo. Tutto il ricavato andrà in beneficienza, e sarà devoluto ai sacerdoti brasiliani che hanno prestato servizio diocesi a Modena dal 2008 in avanti.

